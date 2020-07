A brit munkavállalók a járvány legnagyobb vesztesei: itt a pénzügyminiszter sürgősségi minibüdzséje

A betöltésre váró munkahelyek száma az év eleje óta megfeleződött és szakértők szerint legalább másfél évet vesz igénybe, míg a munkaerőpiac helyreállhat.

Hétvégi közvélemény-kutatások meglepő eredménye szerint az alig öt hónapja drámai kormányátalakítás közepette kinevezett 40 éves Rishi Sunak a legkedveltebb konzervatív politikus. Amikor a pénzügyminiszter a szerda déli miniszterelnöki interpellációk után szót kapott, hogy bemutassa sürgősségi költségvetését, optimizmust sugárzó és bizalomkeltő osztályelső fellépésével ismét igazolta, miért zárták szívükbe a britek oly gyorsan a kelet-afrikai hindu gyökerekkel rendelkező, milliárdos családba nősült volt bankárt. A sürgősségi minibüdzsé központjában az egekbe szökött munkanélküliség megfékezése állt, azt követően, hogy a koronavírus-pandémia nyomán nemzetközi összehasonlításban a brit munkavállalók számítanak a legnagyobb veszteseknek. A betöltésre váró munkahelyek száma az év eleje óta megfeleződött és szakértők szerint legalább másfél évet vesz igénybe, míg a munkaerőpiac helyreállhat. Egy mély és elhúzódó recesszió elkerülése érdekében a „Chancellor of the Exchequer” („kincstári kancellár”) most a 16-24 év közötti, munkanélküli segélyre szoruló fiatalokon akar segíteni azután, hogy a válság kitörése óta elsősorban a kényszerszabadságra küldött immár 9,4 millió dolgozó állásának megmentésére, fizetésük 80 százalékának átvállalására koncentrált. Ahogy Rishi Sunak a parlamentben fogalmazott, a kormány „nem fogadhatja el, hogy emberek elveszítik a munkájukat és növekszik a munkanélküliség. A lakosságnak tudnia kell, hogy mindenkinek biztosítjuk a jó és biztos munka lehetőségét”. A hangzatos szavaktól függetlenül 3 milliót is elérheti az állás nélkül maradtak száma.

Rishi Sunak és Boris Johnson Fotó: MATT DUNHAM / AFP/AP

Hosszú évtizedek óta ez a legnagyobb volumenű csomag, amit az ifjúság munkába állítására fordít a kormány. Az államkincstár heti 25 órára biztosítja a minimálbért, amit indokolt esetben a munkaadók egészítenek ki. A jelenleg szociális segélyezésre szoruló 25 éven aluliak száma mintegy félmillió körül mozog, ami kétszer annyi, mint az országos karantén március 23-i elrendelésekor. Újabb drámai emelkedés várható, amikor nyáron 700 ezer egyetemi hallgató kapja meg diplomáját. A pénzügyminisztérium reményei szerint a hat hónapig érvényes "Kickstart", azaz újraindító tréning-szisztémában részt vevő fiatalok felbecsülhetetlen értékű tapasztalathoz jutnak, ami később, a járvány elmúltát követő megélénkülés során állandó munkahelyet biztosíthat számukra. Az elemzők szerint "bátor és ambiciózus" bejelentés végrehajtásánál vigyázni kell azonban arra, hogy gátlástalan munkaadók ne éljenek vissza a lehetőséggel, ne tegyék ki az utcára eddigi alkalmazottaikat és helyettesítsék őket az államilag finanszírozott fiatalokkal. A kényszerszabadságot támogató rendszer októberre befejeződik, de a fájdalom enyhítése érdekében az államkassza fejenként 1000 fontot fizet a dolgozóit legalább januárig visszavevő vállalkozóknak. A munkavállalóknak november és január között legalább havi 520 fontot kell kiutalni. A pénzügyminiszter gazdaságserkentő intézkedései közül akár magyar turistáknak is kedvez a döntés, hogy a vendéglátóiparban alkalmazott 20 százalékos ÁFÁ-t január közepéig 5 százalékra csökkenti. Ugyanennek a súlyosan visszavetett szektornak nyúl a hóna alá a kreatív miniszter, amikor a szigetországban eddig példátlan, "Eat Out to Help Out" elnevezésű kezdeményezésként augusztusban hétfő és szerda között 50 százalékkal, fejenként legfeljebb 10 fonttal kevesebbet kell fizetni az ötlethez csatlakozó éttermekben. Végül, a lakáspiac összeomlását orvosolandó a kormány jövő év március 31-ig a jelenlegi 125 ezerről 500 ezer fontra emeli az átírási költségre még nem köteles ingatlanok felső határát, átlagosan 4500 fontot megtakarítva a vásárlóknak.