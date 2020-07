Egy kormánydöntés szerint az önkormányzatok akár be is tilthatnák a rövid távú lakáskiadást

Óriási emberlánccal tiltakoztak az Óbudai-szigetre tervezett védmű ellen.

- Orbán Viktor valamiért gyűlöli a fákat. Láttuk már korábban mit jelent az, ha a kormány szemet vet egy parkra. Láttuk mit tettek az Orczy-parkkal, a Városligettel és tudjuk mire készültek a Római-parton. S most már azt is tudjuk, hogy mit terveznek a Hajógyári-szigeten – jelentette ki Szabó Tímea (Párbeszéd) Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője az Óbudai-szigeten szerdán rendezett élőláncos tiltakozás elé szervezett sajtótájékoztatóján. A politikus szerint szó sincs a Hadrianus-palota helyreállításáról és még csak nem is a tervezett kajak-kenu központ miatt vennék körbe gáttal a szigetet: az ezer fa kivágásával, a több százezer család és kutyájának szabadidős helyszínéül szolgáló szigetre lakóparkot terveznének a luxusterepjárós NER lovagoknak, mint ahogy arra készültek a Római-parton is. Szabó Tímea szerint Orbán Viktornak több esze lehetne annál, hogy újra szembemegy azokkal, akik korábban már sikerrel akadályoztak meg egy természetkárosító gátépítést. A Római-part után megfogjuk védeni a Hajógyári-szigetet is – mondta a zöldpárti politikus, aki a sziget beépítésének megakadályozását már csak azért is igen fontosnak tartja, mert Európában Budapest az egyik olyan város, ahol leginkább emelkedett a hőmérséklet az elmúlt években. Innen folytatta a Nagyrét másik oldalán Kiss László (Demokratikus Koalíció) III. kerületi polgármester, aki szerint sokfélék vagyunk, sokféle pártot támogatunk, de abban mindenki egyetért, hogy egy élhetőbb várost akarunk a gyerekeinkre hagyni. Ehhez pedig az kell, hogy ne a betondzsungel legyen az egyetlen valóság. A kerületi önkormányzat minden eszközzel meg fogja akadályozni a sziget beépítését. A városfejlesztési bizottság mai ülésén úgy döntött, hogy nem támogatja a sziget funkcióváltását. Maradjon meg szabadidős, rekreációs területnek. - A védműhöz készült dokumentáció szerint a sziget jelenleg kihasználatlan. Valóban az? - tette fel a kérdést a Nagyréten összegyűlt több száz fős tömegnek Kiss László. Szerinte nagyon sokan használják nap, mint nap. Intő jelnek tartja, hogy a védműhöz készült dokumentáció szerint 5 százalékkal magasabb beépítettség 12 milliárd forintos hasznot hajtana. De vajon kinek? - vetette fel. Kiss László levélben kért tájékoztatást Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől a kormány szigettel kapcsolatos terveiről. A tárcavezetőhöz fordultak a hajógyári kutyások is, arra kérve, hogy a K-hídtól északra lévő területet hagyják meg úgy, ahogy van, hiszen Budapesten az elmúlt 2 évben egymillióval nőtt a négylábúak száma, miközben alig van kutyafuttató vagy póráz nélkül használható zöldterület. A rendezvény végén a tiltakozók egymás kezét fogva hatalmas kört alkottak a Nagyrét köré.