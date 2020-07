Lezuhant egy katonai helikopter Peruban, hét ember meghalt

Angela Merkel a német soros EU elnökség egyik fontos feladatának nevezte a demokratikus vívmányok megőrzését, de elismerte, hogy kompromisszumra lesz szükség az uniós források és a jogállam összekapcsolásáról.

Gyors megállapodást sürgetett Angela Merkel a járvány sújtotta gazdaság helyreállítását célzó indítványokról a soros német EU-elnökség programjáról rendezett szerda délutáni európai parlamenti vitában. Bár a kancellár emelkedett hangon beszélt az alapvető jogok és a demokrácia megóvásának fontosságáról, világossá tette, hogy az uniós alapok és a jogállam összekapcsolására vonatkozó indítvány gellert kaphat a most kezdődő költségvetési alkudozásban. - A jogállam érvényesítése az elnökségünk egyik prioritása. Ugyanakkor meg kell teremtenünk a jövőbeni munkánk alapját, meg kell állapodnunk a költségvetésről. Kulcsfontosságú, hogy a tagállamok hajlandók legyenek a kompromisszumra, márpedig a jogállami feltételrendszerrel kapcsolatban különbségek vannak közöttük - mondta Angela Merkel a képviselők felszólalásaira válaszolva. Vitaindító beszédében a kancellár hosszan beszélt az európai egység és a szolidaritás fontosságáról. Nem vitatta, hogy a német EU-elnökségnek “rendkívüli kihívásokkal” kell megbirkóznia, elsősorban a COVID-19 járvány és súlyos következményei miatt. Lényegesnek nevezte, hogy a pandémia által leginkább sújtott régiók és országok mielőbb támogatáshoz jussanak a közösségi alapokból. Gazdaságilag és társadalmilag is igazságos Európai Unióra van szükség, mondta, és kiállt amellett, hogy az uniós forrásokat egyre inkább a klímaváltozás elleni küzdelemre és a digitalizációra fordítsák. - Az európai demokrácia nyílt, kritikus vitákat követel. Egy demokráciában nem lehet megfojtani az ellenzéket, egy valódi demokráciában nem tüntetik el a kulturális sokféleséget - hangsúlyozta Angela Merkel, aki arról is beszélt, hogy a járvány megmutatta, mennyire értékesek a szabadságjogok. A vitában felszólaló EP-képviselők többsége arra hívta fel a kancellár figyelmét, hogy az EU Tanácsának élén ne engedjen azoknak, akik a jogállam lebontásán dolgoznak. Többen rossz példaként emlegették Orbán Viktort, aki “azon igyekszik, hogy megtorpedózza az értékeken alapuló közös európai projektet”. A mérsékelt jobb- ás baloldalhoz tartozó pártok hozzászólói követelték, hogy a következő költségvetésben kössék az uniós kifizetéseket a jogállami normák tiszteletben tartásához. A momentumos Cseh Katalin szerint az uniós büdzséből közvetlenül és nem “a korrupt kormányon” keresztül kell támogatni az önkormányzatokat és a civil szervezeteket. A fideszes Győri Enikő viszont többek között azt kérte a német elnökségtől, hogy “hagyja el, ami elválaszt: az ideológiával terhelt kérdéseket, az egyes tagállamok és harmadik országok elleni oly divatos pszichológiai hadviselést”.