Lefoglalták a Sea-Watch hajóját az olasz hatóságok

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 9.

A német kancellár azért ment Brüsszelbe, hogy ismertesse, milyen programot dolgozott ki Németország az unió soros elnökeként a mostani félévre, főként a kontinens gazdaságának helyreállítására, beszédét mégis azzal kezdte, hogy a polgári és szabadságjogok a legfőbb jót képezik a földrészen. Mondta ezt hangsúlyozottan olyanként, aki 35 évet élt le az NDK-ban, a „rabság rendszerében”. Kiemelte, hogy a járvány ürügyén sem lehet kibillenteni sarkukból a demokratikus elveket. A lap hozzáfűzte, hogy ennél a pontnál a legtöbb képviselő alighanem Magyarországra gondolt, miután Orbán Viktor a rendkívüli állapotot kihasználva tovább korlátozta az újságírók lehetőségeit, miközben az ország ellen – az EP kezdeményezésére – jogállami eljárás zajlik. Angela Merkel rámutatott, hogy éppen az alapjogok tartják össze az EU-t. Azok nem hogy szűkítenék a tagállamok mozgásterét, hanem éppen ellenkezőleg cselekvési lehetőséget adnak nekik egy globalizált világban. Megállapította, hogy a demokrácia alapja a nyilvános, kritikus vita. És nem jogállam az, ahol nem kívánatosak az ellenzéki hangok, nem kérnek a társadalmi, kulturális vagy vallási sokszínűségből. Amikor a kormányfő kifejtette hitvallását a nacionalizmus ellen, többször is spontán taps szakította félbe beszédét. Amit mondott, az himnusz volt Európáért, úgyhogy a végén az egész terem felállva ünnepelte. Ugyanakkor hozzászólásában a román Dacian Ciolos, a liberális frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy éppen a jogállam húzhatja a rövidebbet, amikor a tagállamok igyekeznek dűlőre jutni a következő hosszú távú költségvetésről, illetve a gazdasági újjáépítési csomagról. Emlékeztetett arra, hogy a pártcsaládok a Bizottsággal együtt azon vannak: tartsák vissza a támogatások egy részét, ha valamelyik kormány megszegi a demokratikus normákat. Előzőleg Merkel felszólalása alapján úgy lehetett érteni: a kancellár azt szeretné, ha előbb a pénzügyi keretekben állapodnának meg, vagyis mintha a demokratikus feltételeket nem akarná megtárgyalni a jövő hét végén esedékes csúcson. Merthogy az akadályozza az egyezséget, hiszen a magyarok, lengyelek, csehek és mások külön véleményen vannak a jogállam dolgában.

Merkel felszólalását követően Manfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője, a CSU 2. embere megismételte, hogy az EU nem pénzkiadó automata, vagyis hogy szigorúan ellenőrizni kell a támogatások felhasználását és ragaszkodni kell a jogállam betartásához. A szociáldemokrata Katarina Barley, a kancellár korábbi igazságügyi minisztere olyan szankciós mechanizmust sürgetett, amely hatásos és megbünteti azokat a kormányokat, amelyek kötőfékre akarják venni az igazságszolgáltatást, valamint a sajtót. Ugyanakkor több képviselő is néven nevezte Orbán Viktort, mármint hogy meg kell vonni tőle a szubvenciók bizonyos hányadát, mivel aláássa a magyar demokráciát. Válaszában a miniszterelnök azt ígérte neki, hogy szívén fogja viselni a jogállamiság témakörét. Sőt, ez a kérdés feltétlen elsőbbséget élvez, a német vezetés nyíltan szóba kívánja hozni a véleménykülönbségeket.

A német kormányfő távpárbajt vívott a populistákkal, amikor kifejtette, hogy Európának nem csupán a vírussal, hanem a demagógiával is meg kell küzdenie. Úgy írta le a helyzetet, hogy a válság megmutatta, hol vannak a tényeket tagadó populisták határai. Hiszen „hazugsággal és szándékos félretájékoztatással nem lehet térdre kényszeríteni a kórokozót, mint ahogy gyűlölettel és uszítással sem. A demokráciában az igazságra és átláthatóságra van szükség”. A képviselők úgy vették, hogy szavai támadást jelentenek Trump és Johnson, vagyis azok ellen, akik nem veszik komolyan a Covid-19-et és ily módon veszélybe sodorják polgáraikat. De ugyanúgy szóltak az Orbán-féléknek, akik a betegség okozta félelmet lovagolják meg, hogy szűkítsék a polgári szabadságjogokat. Merkel hozzáfűzte ugyanakkor, hogy nem szabad naivnak lenni, mert sok tagországban Európa ellenfelei csak arra várnak, hogy saját céljaikra aknázzák ki a mostani bajt. Vagyis helyesen írta körbe, hogy a német elnökség legfőbb feladata: kivezetni a földrészt a válságból és megmutatni a populistáknak, mire is képes az EU. Brüsszel a következő hetekben-hónapban igen fontos döntések előtt áll.

A budapesti online konferencián az Európai Néppárt illiberális lázadói körvonalazták politikai víziójukat: az első számú üzenet az volt, hogy a földrész nyugati fele ne oktassa ki a keletieket. Azaz hagyjatok békén bennünket, ha azt akarjátok, hogy benn maradjunk a szervezetben. Az Orbán, Vucsics és Jansa fémjelezte tanácskozást az EPP létrejöttének 44. évfordulója alkalmából rendezték meg, igen sokatmondóan „Európa cenzúrázatlanul” címmel. A házigazda azt hangoztatta, hogy a Nyugat ne kényszerítse rá nézeteit a keleti országokra, mert különben nem marad egyben az unió. Azaz ne mondják meg, miként éljenek a kontinens keleti felén. Ugyanezt szorgalmazta a szerb elnök is, hozzátéve, hogy az embereknek tele van a hócipőjük az állítólagos szakértők ostoba állításaival. Merthogy a népek maguk akarják eldönteni, melyik jövő a legjobb számukra. Orbán azon ügyködik, hogy még inkább jobbra tolja a pártcsaládot. Szerinte egyes jobbközép politikusok átveszik a balliberálisok Európa-képét. Ezúttal egészen pontosan azt fejtegette, hogy van egy „fél-marxista elgondolás a kontinens sorsáról. Ennek része, hogy bizonyos politikusok a multikulturalizmust, a bevándorlást, a családellenességet nyomatják. Meg akarnak szabadulni a nemzet és a nemzetállam koncepciójától, számukra közömbösek a keresztény társadalmi tanítások. Ezeket a nézeteket időnként még a Néppártban is átveszik”. Ugyanakkor jelezte, hogy szeretné, ha a pártcsalád szabná meg az új európai stratégiát. A konferencián jelen volt a francia republikánusok egyik EP-képviselője is, amit az EPP egyik munkatársa némileg meglepőnek nevezett, merthogy Bellamy jó kapcsolatokat tart fenn a szövetség fő áramlatának pártjaival.