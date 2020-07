Ötvenöten fertőződtek meg a szófiai Lokomotiv focicsapatának ünneplésén

Három hét múlva lejár a felmondási ideje Ivkovics Sztojannak, egyelőre nincs hír a folytatásról.

Minden józan paraszti jövendölést felülírt a férfi kosárlabda-válogatott, amikor az Európa-bajnoki selejtezők eddigi két meccsét két győzelemmel kezdte: különösen az Eb-címvédő szlovénok szombathelyi elkalapálása váltott ki nemzetközi elismerést, holott az utána következő Ukrajna elleni idegenbeli győzelem sem volt ennél kisebb haditett. Magyar válogatott eddig még soha nem nyert ott. A két győztes parti azt jelenti, hogy a (2022-re halasztott) kontinenstorna selejtezőjében hibátlan teljesítménnyel áll a csoport élén a nemzeti válogatott. Ha a két papírforma alapján nyerhetőnek tűnő osztrákok elleni meccset is bezsákolja a csapat, ismét kijut az Eb-re! Ehhez képest nincs szövetségi kapitánya. Azaz van, csak nem sokáig: Ivkovics Sztojan felmondási idejét tölti, ez július 31-én jár le. Az elnök szeretné, ha folytatná. Ivkovics szeretné folytatni. Sőt az elnökség túlnyomó része is szeretné a hosszabbítást. Mégsem biztos, hogy lesz folytatás. A bizarr helyzet értelmezéséhez januárig kell visszamenni: Ivkovics kapitány ekkor jelentette be, hogy elfogadja a Kaposvár szakmai tanácsadói posztját, amiből nem sokkal később vezetőedzői megbízás lett. Feltehetően nem elégítette ki szakmai elhivatottságát az, hogy a válogatott a februári Eb-selejtezők után legközelebb ősszel játszik tétmeccset. Ezért napi elfoglaltságot talált magának. A szövetséget váratlanul érte a lépés, sőt egyenesen megrázta: közleményben tudatta, hogy az elnökség kivizsgálja a kapitány kaposvári szerepvállalását. A meglepetéssel vegyes felháborodást az indokolta, hogy a férfi és női szövetségi kapitányok alkalmazásának egyik feltétele az volt, hogy a nemzeti együttes mellett semelyikük nem vállalhat élvonalbeli klubnál munkát. A szövetség szerint ezt megfelelő díjazással honorálták: úgy tudjuk, mindkét kapitány esetében versenyképes (értsd: az élcsapatok edzőinek bérezését elérő vagy még azt meg is haladó) juttatást kapnak. A kizárólagosságot, ha úgy tetszik exkluzivitást a szerződésekben rögzítették. Ivkovicsot ez nem hatotta meg, a szövetség pedig január végi elnökségi ülésén két változat között ingadozott: vagy hozzáigazítja a szerződést a megváltozott feltételekhez és csökkenti a megbízási díjat, vagy újragondolja, hogy az eredeti feltételekkel milyen szövetségi kapitánnyal képzeli el a jövőt. Nem született döntés, ám Ivkovics ugyancsak váratlanul bejelentette lemondását, amit az elnökség elfogadott, de annyit hozzátett: a felmondási idő alatt igényt tart munkájára. A válogatott pedig a felmondási idejét töltő Ivkoviccsal két bravúrgyőzelmet aratott és vezeti a csoportot. A kapitányt hivatalosan már csak három hét köti a csapathoz. A mi lesz most? - kérdésre egyelőre nincs válasz. Lapunk több forrásból is úgy értesült, kivételesen tényleg nem pénzről, sokkal inkább elvek, felfogásbeli különbségekről van szó. Tulajdonképpen logikus magyarázat sincs, hacsak nem az, hogy Ivkovicsot habitusából adódóan egyáltalán nem zavarja, ha nem illeszkedik az adott klub vagy akár szövetség működési rendszerébe. Egy kapitány esetében persze nem a simulékonyság a legfontosabb tulajdonság. Ivkovics pedig ha a csapat épülése érdekében szükségesnek véli, akkor kész beleállni bárkivel a konfliktusba. Mivel azonban egy szövetség elnökének munkáját a köz leginkább a válogatott eredményei után ítéli meg, ezért Szalay Ferenc, a korábbi éljátékosból lett elnök igyekszik elboronálni a problémát. „A férfi szövetségi kapitányi poszt kérdése teljesen egyértelmű, tegnap felhatalmazást kaptunk az elnökségtől a főtitkár úrral, hogy újra kezdjünk el tárgyalni a kapitányról. Ivkovics Sztojannál jobb kapitányt nem tudok elképzelni a válogatott élére, eddig sem tudtam. Az eredményei ezt folyamatosan bizonyítják, és eközben nagyon erős közösséget teremtett” - mondta a Sport TV Mai helyzet című műsorában öt hete Szalay Ferenc. Azóta viszont nincs semmilyen hivatalos hír a tárgyalásokról. Sem arról, hogy mire futott ki, sem arról, hogy egyáltalán elkezdődött-e. Holott az elnök által emlegetett értékteremtés valóban Ivkovics múlhatatlan érdeme: játékosai lemondásakor kiálltak mellette, ami mindent elmond a kapitány és a kosarasok közötti viszonyról. Ugyanakkor az elnökség egyes tagjaival korántsem ilyen szívélyes a viszonya, ámbátor nehezen hihető, hogy ez alapvetően befolyásolja majd a tárgyalások végkimenetelét. De ha mégis, és Ivkovics ellenzői győznek, akkor a helyzetet a Monopolyban húzható kártya jellemezi majd a legjobban: „Lépj vissza a startvonalra!” Onnan azért nehéz lesz nyerni.