Felfüggesztett börtönre ítélték a koronavírus-járványról álhíreket terjesztő budapesti férfit

390 ezer forint pénzbüntetést is kapott.

Elítélték a koronavírussal kapcsolatos álhírek gyártásával nyerészkedő „kattintásvadász” férfit – közölte a fővárosi főügyész. A bíróság büntetővégzésében közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt 10 hónap 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönre és 390 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség 2020. májusában emelt vádat azzal a 31 éves budapesti férfival szemben, aki egy kereskedelmi televízió híradójának weblapjára hasonlító honlapon januárban haszonszerzési céllal valótlan tartalmú, a köznyugalmat megzavaró helyszíni fotókkal ellátott álhíreket jelentetett meg abból a célból, hogy a hírek felzaklató hatására az általa üzemeltetett média-felületeken a megtekintésszámokat növelje. A vádlott által üzemeltetett weblapon, majd ugyancsak a vádlott által működtetett közösségi média felületeken az álhírek arról szóltak, hogy a Magyarországon tartózkodó igazoltan koronavírussal fertőzött kínaiakat és velük kapcsolatban álló magyar állampolgárokat szállítottak kórházba, többen már el is hunytak, köztük egy magyar idegenvezető is. Az álhírek között szerepelt az is, hogy a Külügyminisztérium bejelentette, miszerint az összes Budapest-Peking repülőjáratot már törölték, továbbá Budapest frekventált pontjain vírusfertőzött emberek estek össze és minden előzmény nélkül haltak meg, ezért a hatóságok otthonmaradásra kérik Magyarország lakosságát. A vádlott közösségi médiában elhelyezett álhíreit az azokat olvasók mintegy 4000 alkalommal meg is osztották – olvasható a közleményben.