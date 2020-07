Nem kíméli a politikusokat sem a koronavírus-járvány

Trump elnök úgy harcol a szeptemberi iskolakezdésért, mintha attól függene az újraválasztása.

Jóval túl a hárommilliomodik Covid-19 fertőzésen és a 135 ezredik halálesethez közeledve, immár nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok végzetesen rosszul kezelte a koronavírus-járványt, amiben óriási személyes felelőssége van Donald Trumpnak. Az elnök kezdetben alábecsülte a veszélyt, majd a csodában és csodaszerekben reménykedett, illetve az újraválasztása szempontjából kulcsfontosságú gazdasági szempontoknak rendelte alá az egészségügyi rendszabályokat. Tévedéseit jól tükrözik az oklahomai események: június 20-án egy tulsai sportcsarnokban tartott kampánygyűlést, amelynek többezres közönsége nem sokat törődött a távolságtartással, a helyi hatóságok pedig most erre vezetik vissza a járvány két héttel későbbi belobbanását a városban és környékén. A koronavírus terjedésének friss amerikai adatai súlyos helyzetre utalnak: szerdán 948-an haltak meg, illetve minden eddigi csúcsot megdöntve több mint 59 ezer 400 új fertőzést regisztráltak. Öt állam – Missouri, Texas, Tennessee, Utah és Nyugat-Virginia – jelentett rekordmagasságú napi fertőzést, illetve huszonnégy állam heti adatai haladták meg a korábbi legrosszabb számokat. A legismertebb amerikai járványügyi szakértő, Dr. Anthony Fauci szerint a legrosszabb helyzetben lévő államoknak el kellene gondolkodniuk a „visszazáráson”, bár azt elismerte, hogy ebben nem ő az illetékes, a döntést helyben kell meghozni. Ezt mind több republikánus kormányzó is felismeri, például a korábban a minél gyorsabb nyitást erőltető Floridában vagy Texasban, ahol most már maszkviselésre és távolságtartásra intik az embereket, továbbá minden erővel fokozzák a szűrővizsgálatokat. Különösen válságos állapotok uralkodnak Arizonában, ahol már alig van hely a kórházak intenzív osztályain. Louisiana kormányzója szintén elismerte a vészhelyzetet. Houston lemondta a jövő hétre meghirdetett texasi republikánus konvenció megtartását és a floridai Jacksonville-be pont emiatt átvitt augusztus végi elnökjelölő konvenció maszkmentes megtartása is kétséges.

Dr. Anthony Fauci szerint a legrosszabb helyzetben lévő államoknak el kellene gondolkodniuk a „visszazáráson”, bár azt elismerte, hogy ebben nem ő az illetékes, a döntést helyben kell meghozni Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A Fehér Ház mindennek ellenére új frontot nyitott: Donald Trump az iskolák szeptemberi teljes újranyitását erőlteti és a szövetségi támogatás megvonásával fenyegette meg a távoktatásnál maradó intézményeket. Az elnök bírálta a fertőző betegségek kormányzati központját (CDC), amiért az egészségügyi előírások fokozott betartását ajánlotta az oktatási intézményeknek. Szerinte az ajánlás túl szigorú és drága lenne a betartása. A CDC visszavonulót fújt és bejelentette, hogy a jövő héten új listát tesz közzé. New York demokrata párti kormányzója, Andrew Cuomo viszont közölte, hogy az ő államában biztosan nem térnek azonnal vissza a normál ügymenethez és kikérte magának az elnök fenyegetését: „Hányszor voltunk már így, és lám, még mindig itt vagyok!” Trump keménykedése mögött kétségkívül van logika: ahhoz, hogy a republikánusoknak egyáltalán esélyük legyen feltartóztatni a felmérésekből most látható liberális hullámot, az amerikaiaknak legalább néhány héttel a november 3-i választások előtt érzékelniük kell a normális élethez való visszatérés jeleit. Az online-oktatás tömeges folytatása esetén a szülőknek gondoskodniuk kellene gyermekeik felügyeletéről, így sokan akkor sem tudnának visszatérni a munkaerő-piacra, ha amúgy lenne rá esélyük. Az Egyesült Államokban azonban az oktatásügyet az államok, a megyék és a városok szabályozzák, az elnöknek ebbe kevés beleszólása van. Nem véletlen, hogy Mike Pence alelnök, a korábbi indianai kormányzó már másként fogalmazott: a szövetségi kormány majd pénzügyi ösztönzőkkel igyekszik előmozdítani az iskolák megnyitását és figyelembe veszi az egyes államok eltérő járványügyi helyzetét.