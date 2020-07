„És az olyan nagy baj?”

Ha második valóban csak ősszel jön meg, különleges időszak előtt áll a közegészségügy, hiszen a koronavírus mellett akkor már jelen lesz az influenza vírusa is.

Még nem tudni, hogy a környező országokban megszaporodó új esetek még az első járványhullám részei, vagy már egy újabb első esetei - közölte Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodájának képviselője azon a pénteki fórumon, ahol mintegy két órán át válaszolt magyar újságírók kérdéseire. Az egészségügyi diplomata beszélt arról is, hogy a legrelevánsabb új bizonyítékok szerint valószínű, hogy nemcsak cseppfertőzéssel, hanem a levegő útján is terjed az új koronavírus. A kórokozóról kis részecskék párolognak el, és ezek képesek újabb megbetegedéseket okozni. A Világszervezetnek azonban egyelőre még nem készült új ajánlása, hogy a vírus ilyen jellegű fertőzése ellen mit kellene/lehetne tenni. Mint ahogyan egyelőre a szervezeten belül arról is vita van, hogy a környező országokban megszaporodó új esetek még az első hullám folytatása, vagy már egy második kezdete. Hozzátette: ha második valóban csak ősszel jön meg, különleges időszak előtt áll a közegészségügy, hiszen a koronavírus mellett akkor már jelen lesz az influenza vírusa is. Ezek kombinált járványügyi hatását viszont egyelőre nem ismerjük, mert ilyet még nem éltünk át – mondta. Ledia Lazeri közölte: mint azt csütörtökön este már bejelentették független bizottságot hoztak létre annak vizsgálatára, hogy miként kezelte a szervezet, valamint a tagállamok kormányai a világjárványt. Magyarországgal kapcsolatban megjegyezte: itt a szociális és a közegészségügyi intézkedésekkel elég korán és sikeresen tudta akadályozni a vírus terjedést a kormány amikor kitört a járvány. Magyarország tanult más országok példájából és átvette az azok jó gyakorlatait is. Ugyanakkor a szervezet jelenleg is értékeli azokat a tapasztalatokat, hogy milyen másodlagos károkat okozott az egyéb betegségek kezelésében beállt fennakadás (például a szűrővizsgálatok felfüggesztése). Adataik szerint a krónikus betegek gyógyszerfogyasztása a járványcsúcspontján sem csökkent, és ebből arra következtetnek, hogy a korábban felismert betegek megkapták a szükséges kezelést. Megjegyezte: a WHO nem egészségügyi rendőrség, tudományosan összegyűjtött bizonyítékok alapján fogalmazzák meg az ajánlásaikat az országok számára. Ezek körülményei azonban nagyon is eltérőek, azaz mindegyiknek más és más eszközei vannak a járvány elleni védekezéshez. S azt, hogy éppen melyiket alkalmazzák az adott közösségben, a hatóságok döntik el. A vakcinákkal kapcsolatban azt mondta: húsznál kevesebb oltóanyag jutott az embereken való kipróbálásig. Hozzátette: a WHO azt akarja elérni, hogy ha lesz vakcina, akkor ahhoz a legszegényebb országokban élők is hozzájussanak. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a világszervezet ehhez is csupán ajánlásokat tud adni, végrehajtói hatalma nincs. Az egészségügyi diplomata a rendezvényen még nem tudta megmondani, hogy az Amerikai Egyesült Államok (USA) kilépése a szervezetből, mekkora lyukat üt a WHO 4,6 milliárdos büdzséjén. De már keresik, hogy azokat a forrásokat hogyan tudják pótolni. Hozzátette: eddig már több ország önként ajánlott támogatást, így Németország, Franciaország is.