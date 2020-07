Kamion elé sodródott az idős sofőr, tragédia a 62-es főúton

Tartozás miatt végeztek a középkorú vállalkozóval, akit Szentendre határában temettek el.

Lezárult a nyomozás a tavaly előbb eltűnt, majd gyilkosság áldozataként kezelt újpesti vállalkozó ügyében: a luxusautókkal kereskedő A. Csaba eltűnéséről 2019 május 7-én élettársa számolt be a rendőrségnek, ám a BRFK már napokkal később emberölés gyanújával nyomozott az ügyben. A gyilkosság miatt három személyt - E. Krisztián, H. Richárdot és S. Bencét miatt gyanúsítanak, a police.hu pedig most az ügy részleteiről is beszámolt. A nyomozás adatai szerint E. Krisztián tartozott a vállalkozónak, a pénzt azonban nem akarta megadni, két barátjával pedig megbeszélték, hogy megölik a férfit.