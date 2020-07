Kásler: A járvány második hullámának határára érkeztünk

Az Artemy és a Lady MRD nevű jachtokat üzemeltető L&L Charter Ltd. valódi tulajdonosa Szíjj László tiszakécskei nagyvállalkozó – írja az Átlátszó.

A portál felidézi : amikor korábban írtak a Lady Mrd nevű jachtról (amit korábban Mészáros Lőrinc is használt) és az azt Máltán regisztráló cégről, még nem volt Máltán nyilvánosan elérhető adatbázis az ott bejegyzett cégek valódi tulajdonosáról, ezért akkor csak annyit közöltek, hogy a hajót egy L&L Charter Ltd nevű máltai offshore cég regisztrálta. Azonban a máltai cégadatbázisban az L&L Charter Ltd -ről most az tudható meg, hogy a tulajdonosaként jelölt cég, a PKF Fiduciaries International Ltd. egy másik, tényleges tulajdonost képviselve “birtokol” 1199 részvényt, míg saját jogán egyetlen részvény tulajdonosa. Ez a pénzmosás elleni erőfeszítések részeként megalkotott uniós direktívának köszönhetően került nyilvánosságra nemrégiben. A tényleges, vagy végső tulajdonosa egy cégnek az a személy, vagy csoport aki(k)nek az érdekét szolgálja egy adott cég működése, aki(k)nek 25 százalék vagy annál több szavazati joga vagy ennyi részvénye van a vállalatban, és akinek lehetősége van az igazgatóság többségének kinevezésére, illetve leváltására. Szíjj Lászlót 2018. decemberétől szerepeltetik tényleges tulajdonosként ebben a cégben: közvetve (más cégen keresztül) 99,84 százalékban a végső tulajdonosa az L&L Charter Ltd.-nek – teszik hozzá. Mint írják, Szíjj cégének tulajdonában lévő Lady Mrd-ot jelenleg eladásra kínálják, 16 millió 900 ezer euróért – ezt a hajó értékesítésén dolgozó ügynöktől tudták meg.

A portál kiemeli: az L&L Charter Ltd nevére regisztráltak egy másik jachtot, az Artemy-t is, amiről 2016-ban a Magyar Narancs írt elsőként. Akkor le is fényképezték a hajó fedélzetén Mészáros Lőrincet és a feleségét az Adriai-tengeren. Az általuk most megismert adatok szerint az Artemy továbbra is az L&L Charter birtokában van, vagyis ez a Lady MRD-nél valamivel kisebb hajó is Szíjj László tulajdona.