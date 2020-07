Öttel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11 órakor sajtótájékoztatót tart.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap délelőtt, 11 órakor tájékoztat a kormány döntéseiről a koronavírus járvány terjedésének megelőzésére.



Korábban mi is beszámoltunk arról , hogy csütörtökön tárgyalt az operatív törzs a szomszédos országokban kialakult járványhelyzetről. Pénteken a közmédiának nyilatkozva Lakatos Tibor rendőrtiszt, a törzs vezetője elmondta: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) azt a feladatot kapta, állítsanak össze egy javaslatcsomagot, hogy milyen intézkedésekkel tudják megakadályozni a vírus terjedésének újabb felfutását. Lakatos akkor azt is közölte: úgy tudja, ezt a javaslatcsomagot Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén áttanulmányozza, és a jövő héten várhatóak különböző intézkedések. Ugyancsak pénteken Orbán a Kossuth Rádiónak adott, szokásos péntek reggeli interjújában beszélt arról: Magyarország ugyan letörte a járvány első hullámát, és most már a gazdaság élénkítésével, a munkahelyteremtéssel foglalkozhatunk, de a környező országokban az elmúlt hetekben ismét megsokszorozódott – Horvátországban például a tízszeresére nőtt – a fertőzöttek száma. Az ügyben pénteken vagy szombaton döntenek.