Járványügyi stoplámpa: zöld, sárga, vörös színekbe sorolja a kormány az országokat

A Fidesz frakcióvezetője azt is büntetné, ha valakiben pedofil gondolat merül fel, és tucatnyi jogszabály módosítását lengette be az eset kapcsán.

A pedofil bűncselekmények kapcsán nincs bocsánat, nem lehet megértés - fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, amit az MTI idézett. Kocsis Máté - a gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt - Kaleta Gábor volt perui nagykövet tettéről azt mondta, az ügy rávilágított arra, hogy a jelenlegi szabályozás nem mindig megfelelő, illetve elég nagy a bírói mérlegelés lehetősége.

Hangsúlyozta, átfogó problémáról van szó, nem egy konkrét szexuális bűncselekmény történt egy vagy több gyermek sérelmére, hanem az elkövető számítógépén találtak több ezer fényképet. A probléma sokkal szerteágazóbb és kiterjedtebb annál, mint hogy leegyszerűsítsék a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekménynek, és a jelenséggel szemben minden eszközzel fel kell lépni - emelte ki.

Ezért Kocsis Máté szerint átfogó jogszabály-módosítási csomagra van szükség: minden olyan gyermekvédelmi szabályt, vonatkozó jogszabályt át kell nézni, amely segíti, hogy a pedofil bűncselekmények - legyenek azok közvetett vagy közvetlen módon elkövetettek - elkövetőit elriasszák.



Kocsis Máté problémásnak nevezte, hogy Kaleta Gábor ügyében a bírósági ítélet miért ennyire gyenge, és az ügyészség miért nem fellebbezett súlyosbításért. Ezek mind olyan kérdések, amiket körül kell járni, és a legnagyobb figyelemmel kell megalkotni majd az új szabályokat - hangsúlyozta. Szerinte,

Vagyis, a Fidesz egy vezető politikusa – egy országos botrányt meglovagolva - belengette a független hatalmi ágnak számító igazságszolgáltatás és a bírói önállóság korlátozását.

Tegyük hozzá, Kocsis több szempontból is csúsztatott Kaleta ítéletével kapcsolatban: bár a Polt Péter vezette ügyészség – saját állítása szerint - előbb végrehajtandó szabadságvesztést kért Kaletára, később azonbanelfogadták a felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását is, azzal a feltétellel, hogy a vádlott az előkészítő ülésen teljes körű beismerő vallomást tesz. Ez meg is történt, az ítélet pedig összhangban van a hasonló ügyekben hozott más határozatokkal. (Igaz, Kaleta fellebbezett az enyhének mondható ítélet ellen, ha lehet, még nagyobb felháborodást kiváltva.) Az elmúlt öt évben országosan 117 vádlottal szemben született tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel megszerzése, tartása miatt jogerős ítélet – ezekben az ügyészség 74 esetben, tehát az eljárások kétharmadában kért felfüggesztett szabadságvesztést a vádlottra; a bíróság pedig nem kérhet szigorúbb ítéletet annál, mint amit a vádhatóság kiszabna a vádlottra.