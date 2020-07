Hibás radarjel miatt lőhették le Irán felett az ukrán utasszállítót

A bejelentés szerint szombat reggel óta 551 új fertőzést regisztráltak, ezzel a fertőzöttek száma elérte a 849 553-at, beleértve 22 674 halálos áldozatot is.

Ismét rekordszámú napi koronavírus-fertőzést jelentett Indiából vasárnap az ország egészségügyi minisztériuma. A bejelentés szerint szombat reggel óta 551 új fertőzést regisztráltak, ezzel a fertőzöttek száma elérte a 849 553-at, beleértve 22 674 halálos áldozatot is. Az utolsó 4 napban összesen 100 ezer új fertőzöttet jelentettek. A minisztérium részéről ugyanakkor hozzátették azt is, hogy a gyógyultak aránya 63 százalékkal nőtt, azaz már több mint 500 ezren épültek fel a vírus okozta Covid-19 betegségből. Szombaton Szubrahmanjam Dzsaishankar indiai külügyminiszter az India Global Week 2020 nevű rendezvényen úgy vélekedett, hogy a kormány jól reagált a járványra. Dzsaishankar azt mondta, az időben elrendelt karantén, valamint az utazási korlátozások megtették a hatásaikat. "Igen, a jelenlegi esetszámok magasak - ismerte be a miniszter -, de még mindig nem túl nagyok a lakosság arányaihoz viszonyítva". Az Egyesült Államok és Brazília után Indiában található jelenleg a legtöbb koronavírus-fertőzött, ez az összes fertőzöttek 12 százalékát jelenti. Elemzők szerint a körülbelül 1,3 milliárdos országban a járvány továbbra is terjedőben van. Indiában március 25-én vezették be a világ legszigorúbb karanténintézkedését, amelyet május közepétől fokozatosan lazítottak. Egyes városokban azonban újabb karanténintézkedéseket és más korlátozásokat vezettek be a járvány felgyorsulása miatt.