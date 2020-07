Vér és sérültek mindenütt: biciklis horrorbaleset történt egy balatoni versenyen

J. Józseffel ötrendbeli, K. Kevinnel szemben hatrendbeli lopás vétségének, illetve bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik a nyomozás.

Hívatlan látogatóról tett bejelentést egy törökbálinti ingatlantulajdonos 2020. június 30-án. Az idegen a nyitott kapun besétált, majd belépett a házba. Azt gondolta, köszönését senki nem fogadja, ám a gazda és két kutyája válasza menekülésre késztette. Kiszaladt az utcára, ahol társa várta egy fehér autóban, bepattant és elhajtottak az erdő felé - írja a police.hu . A jármű nem sokkal később Érd és Törökbálint között bukkant fel, de a sofőr beletaposva a gázba még éppen el tudott hajtani a közeledő rendőrök elől. Úgy vélhették, ha külön válnak, nehezebb lesz felkutatásuk, ám a személyleírás alapján keresett utast a városban gyalogolva kiszúrták a járőrök. Menekülni esély sem volt, elfogták, előállították. A 47 éves hajléktalan férfi kihallgatásán kiderült, nem ez volt az első bűnös próbálkozása. Nem tagadta, 2020. június 26-án egy érdi ház udvarán álló, nyitott kocsiból emelt ki egy hátizsákot. Beült a telek előtt várakozó társa autójába, elhajtottak, majd néhány utcányira megfelezték az ötezer forintos zsákmányt. Ha már vallott, J. József arra is kitért, aznap még egy érdi építkezésre is besurrant. Talált egy okostelefont és egy táskát, amelyben szerszámok és a portás ebédje volt. Mindent magához vett, később a drága mobilt – mivel nem ért hozzá, ezért számára értéktelen volt – eldobta, a potya gulyáslevest, valamint a csirkepörköltet galuskával azonban egy bokorban bekanalazta. Társát, a meneküléshez használt fehér járművet vezető K. Kevint 2020. július 7-én fogták el érdi lakása előtt. A J. József által felsorolt, együtt elkövetett bűncselekmények mellett egy negyedikről is említést tett. 2020. július 2-án szívességből segítette ki ismerőseit, amikor egy pusztazámori telephelyről a kerítést átmászva emelt el egy fűkaszát. Ismeretlen társai azonosítása és felkutatása folyamatban van. Jelenleg az Érdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán J. Józseffel ötrendbeli, K. Kevinnel szemben hatrendbeli lopás vétségének, illetve bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik a nyomozás.