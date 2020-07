Kijárási korlátozásokat vezetnek be több katalán városban

Brüsszelben jövő héten is tartanak alacsonyabb szintű megbeszéléseket, miközben a kormány 705 millió fontos csomaggal segít a határőrségnek a növekvő kihívások teljesítéséhez.

Múlnak a hetek, közeledik a Brüsszel és London közötti szabadkereskedelmi megállapodás határideje, de Michel Barnier EU- és David Frost brit tárgyalási biztos legutóbbi tárgyalásai is a vártnál korábban, az eddigi patthelyzetet fenntartva fejeződtek be. A brit sajtó egyre kevésbé tartja lehetségesnek, hogy július végéig sikerülne dűlőre jutni, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság szóvivője, Daniel Farrie megítélése szerint a Közösség "konstruktívan és jóhiszeműen jár el", mint ezt maga Barnier is hangsúlyozta korábban. A londoni tárgyalások fénypontja a Downing Street 10-ben rendezett vacsora lehetett, melyet még az előétel előtt rövid időre a ház lakója is megtisztelt részvételével. A gesztussal enyhe nyomást helyezve az EU delegációra, Boris Johnson megismételte azt a reményét, hogy az "intenzív tárgyalási folyamat a nyár végére megállapodás-tervezethez vezet". A megbeszélések stratégiájának kidolgozásában vezető szerepet kapott Michael Gove, a Miniszterelnöki Hivatal vezetője a vasárnap reggeli BBC és Sky News politikai magazinokban ismételten kifejtette: az EU-val megvalósuló, vagy nem létrejövő egyezménytől függetlenül a kormány 705 millió fontos befektetéssel biztosítja, hogy az év végére rendelkezésre álljon a határok ellenőrzéséhez szükséges infrastruktúra, technológia és személyzet. A hangzatos ígéret hallatán Lord Ricketts volt nemzetvédelmi tanácsadó Twitter-üzenetben fejezte ki aggodalmát, annak fényében, hogy a szigetországnak 2021. január 1-jétől nem lesz hozzáférése a bűnözők és gyanúsítottak mozgásával kapcsolatban figyelmeztetéseket kiadó Schengeni Információs Rendszerhez. A biztonsági szakértő tudomása szerint a brit rendőrség és határőrség az elmúlt évben 600 millió alkalommal konzultált a schengeni szisztémával. Az átmeneti szakaszt követő új világgal kapcsolatban még a brit kormányon belül is nézeteltérések vannak. Michael Gove hat hónapra türelmi időt adna a vállalkozásoknak az árucikkek elvámolásához szükséges formanyomtatványok benyújtásához, hogy a papírmunka ne akadályozza meg a kereskedelmet, Liz Truss nemzetközi kereskedelmi államtitkár attól tart, a fokozatos áttérés csempészést, illetve a WTO Világkereskedelmi Szervezet által indított szabálytalansági eljárásokat eredményez. A stagnáló Brexit-tárgyalások közepette a hétvége két áttörést is hozott a koronavírus-válság kezelésében. Boris Johnson még pénteken, bálványát, Donald Trump amerikai elnököt egy nappal megelőzve jelent meg először arcmaszkot viselve a nyilvánosság előtt. A kormányfő választókerületében, a nyugat-londoni Uxbridge-ban keresett fel üzleteket. A Covid-19-be még március végén kis híján belehalt tory vezető üzenetét Michael Gove pontosította vasárnapi nyilatkozataiban. Az első újdonság, hogy a kormány négy hónap karantén után szeretné, ha minél több ember térne vissza fizikai valóságában is az irodákba, boltokba és egyéb munkahelyekre. Ez egyelőre inkább a hangsúly eltolódásának, mint konkrét utasításnak tűnik, de világos, hogy a sokak által túlságosan is megkedvelt otthoni munkavégzés feladása segítene a gazdaság, különösen a vendéglátóipar kilábalásában. Nagyobb figyelmeztetés aligha kellett, mint az egyik legnépszerűbb szendvicsbár, a Pret a Manger bejelentése harminc üzlet bezárásáról és ezer ember elbocsátásáról. Ahogy Johnson fogalmazott, "az otthonmaradás elvesztette hasznosságát, az embereknek meg kell próbálniuk normálisabban élni az életüket". A másik komoly változás, hogy eltolódott az eddigi lagymatag tudományos vélemény, felfedezve az arcmaszkviselés előnyeit. Az új tanács, hogy miután az arc elfedése csökkenti a fertőzés átadását és a tömegközlekedésben már kötelező, az üzletekben az "alapvető illemszabályoknak megfelelően" egyelőre erősen ajánlott lesz. Skóciában máris ez a szabály. Az északi országrésszel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Nicola Sturgeon tartományi kormányfő vasárnap reggel az Andrew Marr Show-ban nyilatkozva nem volt hajlandó kizárni, hogy a UK más területeiből Skóciába érkezőkre két hét karantént vet ki. Angliában jelenleg ötször olyan magas az új megbetegedések száma, mint Skóciában.