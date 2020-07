Szerda délután szállítják el a Bükön talált második világháborús bombát

Optimista becslések szerint a nyelvtanulók létszáma a kétharmadát éri el annak, amennyit tavaly ilyenkor mértek.

A járványhelyzet miatti korlátozások a nyelviskolák és vizsgaközpontok piacát is erősen érintette – mondta a Világgazdaságnak Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke. A lap azt írja, az online oktatás a korlátozások enyhítésével nem szűnt meg, és vélhetően a későbbiekben sem fog, mivel a segítségével az iskolák az egész országra kiterjeszthetik a piacukat. Optimista becslések szerint a nyelvtanulók létszáma a kétharmadát éri el annak, amennyit tavaly ilyenkor mértek. A március–májusi időszak tekinthető nyelvvizsgák szempontjából a főszezonnak, ez év tavaszán azonban feleannyi diák sem tett nyelvvizsgát és tanult nyelviskolában, mint korábban. Kezd normalizálódni a helyzet, de 20-30 ezer diákot biztosan elveszített a piac amiatt, hogy idén nyelvvizsga-bizonyítvány nélkül is mindenki megkapta a diplomáját, a korábban bennragadtakat is. Berényi Milán, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke elmondta: a veszélyhelyzet alatt a nyelviskolák csak az előzetesen tervezett tanfolyamok és órák 10-50 százalékát tudták online megtartani. Ez nagyban függött az iskola profiljától: azoknál, amelyek több céges ügyféllel rendelkeznek, egyszerűbb volt az online platformra váltás, mint azoknál, amelyeknek az ügyfélköre zömében magánemberekből áll. A szakember szerint az enyhítések óta mintegy 20 százalékkal élénkült a piac.