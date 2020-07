Nem kért védőügyvédet, önmagát akarja képviselni a tárgyaláson a christchurchi merénylő

A világ legszegényebb országaiban 77 milliárd dollárral csökkenhetnek az oktatásra szánt összegek a következő másfél évben.

Világszerte mintegy 9,7 millió gyerek eshet ki végleg az iskolából az év végéig a koronavírus-járvány miatt – figyelmeztetett a londoni székhelyű Save the Children nemzetközi segélyszervezet hétfőn. Tizenkét országban – köztük Nyugat- és Közép-Afrikában, illetve Jemenben és Afganisztánban – szélsőségesen nagy a veszélye annak, hogy a gyermekek a kijárási korlátozások felfüggesztését követően sem térnek vissza az iskolába. További 28 országban nagy, illetve mérsékelt ennek kockázata – írta honlapján közzétett jelentésében a szervezet. A kijárási tilalmak csúcsán világszerte 1,6 milliárd gyermek nem járt iskolába. A világjárvány előtt 258 millió gyermek és serdülő maradt ki az oktatásból. Inger Ashing, a Save the Children igazgatója példátlan oktatási vészhelyzetnek nevezte az elmúlt időszak fejleményeit.



„Tudjuk, hogy a legszegényebb, leginkább a társadalom peremén élő, legnagyobb lemaradással rendelkező gyerekek szenvedték a legkomolyabb veszteségeket” – mondta.

A segélyszervezet beszámolója szerint a világ legszegényebb országaiban 77 milliárd dollárral (24 101 milliárd forinttal) csökkenhetnek az oktatásra szánt összegek a következő másfél évben. Azokban az államokban, ahol a kormány az oktatásra szánt pénzekkel foltozza be a világjárvány miatt keletkezett költségvetési lyukakat, 2021-ig akár összesen 192 milliárd dollárral (60 096 milliárd forinttal) is csökkenhetnek az oktatási kiadások – állítja a jelentés. Ashing aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nőhetnek az amúgy is létező egyenlőtlenségek gazdagok és szegények, illetve fiúk és lányok között. A jelenlegi időszakban a lányokat az erőszak, a gyermekházasság és a korai terhesség fokozott kockázata fenyegeti – hangsúlyozta a jelentés. A Save the Children ennek fényében arra kérte a kormányokat és a donorországokat, hogy növeljék az oktatási kiadásokat. Emellett felszólította a hitelezőket, hogy függesszék fel a törlesztések behajtását a kevés jövedelemmel rendelkező országokban. Ennek köszönhetően akár 14 milliárd dollár (4382 milliárd forint) is felszabadulhatna oktatási célokra.