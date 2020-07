Törököt fogtam, de nem ereszt

Hétfőn újabb részletek kerültek nyilvánosságra a szigetországban az Európai Unióból való végleges távozást követő bevándorlási szabályokról. Mint erről Priti Patel belügyminiszter a parlament alsóházában beszámolt és írásos formában egy frissen publikált 130 oldalas dokumentum is alátámasztja, a rendelkezések 2021 első napján lépnek életbe. A közép-kelet-európai munkaerő 2004 májusa óta érvényes szabad beáramlása befejeződik mindenki számára, aki nem rendelkezik megfelelő szakmai képesítéssel, nem beszéli elfogadható szinten az angol nyelvet, nem tud már megérkezésekor biztos állásajánlatot felmutatni és a szerződésben rögzített fizetése nem éri el az évi 25 ezer 600 fontot (azaz több mint 10 millió forintot) vagy legalább a 20 ezer 480 fontot, de akkor a különbséget egyéb értékes tudással lehet kompenzálni. A Konzervatív Párt december 12-i földcsuszamlásszerű választási győzelmének egyik alappillérét alkotó pontrendszeren alapuló új bevándorlási érában az Egyesült Királyságban szerencsét próbálóknak legalább 70 pontot kell felmutatniuk. Ebből 50 származik az állásajánlatból és az angol nyelvtudásból, 20 pedig egyéb, pontra váltható kvalifikációból, például PhD fokozatból, vagy extra szakmai ismeretekből adódhat össze. Külön kategóriába tartoznak a "munkaerő szűkében lévő" foglalkozások, például a betegápolók, gondozók, vagy építőmérnökök. Az egészségügyi dolgozókra kiemelt fontosságuk miatt külön vízumfeltételek vonatkoznak majd. Az ugandai hindu gyökerekkel rendelkező belügyminiszter asszony úgy látja, hogy az "EU elhagyásával végre az ország teljes potenciálját ki tudjuk bontakoztatni és át tudjuk ültetni a gyakorlatba azokat a változásokat, melyeknek köszönhetően a brit lakosság vissza fogja nyerni a bevándorlási rendszerbe vetett bizalmát. 2021. január 1-jétől új, tisztességesebb, határozottabb és tudás-alapú szisztéma lép életbe". Az új reguláció értelmében a külföldi állampolgárok egyetemi tanulmányaik elvégzését követően két évig maradhatnak legálisan az Egyesült Királyságban, hogy diplomájuknak, vagy befejezett kurzusuknak megfelelő munkakört betöltve értékes gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek. Ugyancsak hétfőn kezdődött el az a kormányzati kampány, amely a briteket emlékezteti az EU elhagyásával járó teendőkre. A "The UK's new start: let's get going" című kezdeményezés Boris Johnson stílusát idézi fel az "új kezdet" és a "menjünk, csináljuk" hangoztatásával. A brit utazók extra kiadásokra rendezkedhetnek be, hiszen az uniót elhagyva európai célországaik elvárhatják tőlük, hogy útlevelük legalább további hat hónapig érvényes legyen. Új, bordó okmány mellé átfogó utazásbiztosítást kell kiváltaniuk, hiszen európai egészségbiztosítási kártyájuk érvénytelenné válik. A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében ellenőrizni kell a várható mobiltelefonos roaming költséget is. A hirdetési kezdeményezést az indokolja, hogy a március óta tartó Covid-19 járvány keltette aggodalmak közepette az embereknek kisebb dolguk is nagyobb annál, mint az egységes piac és a vámunió küszöbön álló megszűnése. Ahogy a bevándorlással kapcsolatos információk, úgy az utazási tudnivalók is a www.gov.uk honlapon érhetők el. Hétfő egyébként nagy nap volt a szépség- és körömszalonok, illetve a négy hónap óta manikűrre, pedikűrre, gyógyvizes kezelésre, masszázsra, sőt tetoválásra várók életében. Röviddel a kocsmák, éttermek, fodrászatok és szabadtéri uszodák után - de még a konditermek előtt - kitehették végre a "nyitva" táblát és megkezdhették a sok esetben máris több száz előzetes foglalás teljesítését. Természetesen csakis a szociális távolságtartás betartása és más szigorú kritériumok foganatosítása után.