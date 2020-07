Borsodban lesz a legtöbb iskolaőrség, de Budapestet több másik megye is megelőzi

A VOLÁNBUSZ dolgozóit váratlanul érte, hogy cégüket alárendelték a MÁV Zrt-nek.

Tegnap késő este kezdett terjedni a távolsági busztársaság dolgozói között, hogy ma fontos bejelentés jön a vállalat jövője szempontjából és hogy nem egyenrangú félként szerepelnek a jövőben tervezett egységes nemzeti közösségi közlekedési társaságban, hanem a tulajdonosi jogokat mától a MÁV Zrt. gyakorolja majd felettük. Mindegyik állami nagyvállalatnál csak egy pár fős vezetői csoport tudott a döntésről és azt úgy elrejtették a keddi Magyar Közlönyben, hogy a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszer hivatalának ma reggeli közleményéig jóformán senki nem is vette észre. Természetesen nem egyformán alakult napközben a két társaság belső kommunikációja, a vasutasokat egy határozott, lendületes vezető tájékoztatta, a volánosoknak egy rövid közlemény jutott. A mai napon mérföldkőhöz érkezett a közösségi közlekedés tervezése Magyarországon – így kezdte a MÁV dolgozóinak címzett ma reggeli videóüzenetét a társaság elnök-vezérigazgatója. Homolya Róbert így jelentette be kollégáinak, hogy a Volánbusz Zrt. tulajdonosi jogait a vasúttársaság veszi át, majd hozzátette, hogy a most elinduló folyamat eredményeként létrejön az ország legnagyobb munkáltatója. A MÁV Zrt. vezetője szerint a két közösségi közlekedési társaság egymást kiegészítve versenyképesebb lesz, aminek az uniós piacnyitásnál lesz igazi jelentősége, mint mondta: a vasút és a távolsági buszközlekedés közös fejlesztése hozhat jó színvonalú szolgáltatást. A részletekről Homolya Róbert egyelőre annyit árult el, hogy folytatódik a menetrendek összehangolása, a párhuzamosságok felszámolása, a jobb csatlakozási lehetőségek kidolgozása. Közös tarifákat és értékesítési rendszert, valamint egységes utastájékoztatást alakítanak ki, amitől az utasok elégedettségének növelését remélik – tette hozzá. A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetése sokkal visszafogottabban tálalta a dolgozóknak a változást. Belső hírlevelük azt hangsúlyozza, hogy a „múlt év október 1-jei integrációnak köszönhetően társaságunk korábbi, széttagolt működését sikerült közös erővel egységesíteni, megteremtettük a fenntartható működés alapjait”, majd az irányítás átalakításának részeként ez a tájékoztató is megemlíti a MÁV-nál is felsorolt terveket az egységes jegyrendszertől a közös arculatig. Végül kiemelik, hogy a döntés után is önálló vállalatként működik tovább a VOLÁNBUSZ, és hogy a tulajdonosi joggyakorló változása a dolgozók munkaviszonyát nem érinti.