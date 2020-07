Kaleta Gábor ügyvédje kilép a szexuálisan bántalmazott gyerekeket segítő egyesületből

A helyiek úgy próbálták megakadályozni az építkezést, hogy beleálltak a munkagödörbe.

A XII. kerületi Rogán-villaként ismertté vált épület közelében lakók csoportos pert indítanának annak érdekében, hogy megakadályozzák az utcába tervezett transzformátorház felépítését. A helyiek úgy vélik, a szerkezet kizárólag egy épület áramosítását szolgálná, méghozzá azt, amelyikben korábban Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője élt családjával. A fényűző villát a Fidesz házi biztonsági cégének tekintett Valton-Sec tulajdonosa, Bessenyei István építtette. Miután nemrég Rogán Antal bejelentette, hogy válnak, kiköltözött az épületből, majd felesége, Rogán-Gaál Cecília lett a villa egyetlen, bejelentett lakója. Mint ahogy arról a 24.hu elsőként beszámolt , a szomszédokat leginkább az zavarja, hogy a háromszor négy méter alapterületű építményt a rendkívül szűk, járdával jóformán nem rendelkező kis utcában, közterületen, a házakhoz közel húznák fel. A nagyfeszültségű földkábeleket a kerítések előtt vezetnék el, ráadásul többen aggódnak amiatt is, hogy a trafóház károsítja majd az egészségüket.Szerdán a helyiek mindezek miatt úgy próbálták megakadályozni az építkezést, hogy beleálltak a munkagödörbe. A kiérkező rendőrök megkérték az embereket, hogy hagyják el a gödröket, a lakók pedig engedelmeskedtek a felszólításnak. Később azt látták, hogy a munkások ismét telefonálgatni kezdtek, majd betemették a gödröket. Az áramszolgáltató szabályai szerint egyébként egy ilyen trafóállomást mindenkinek a saját kerítésén belül – jelen esetben a Rogán-villa telkén belül – kellene elhelyezni. Az ELMŰ álláspontja szerint azonban nemcsak egy ingatlant áramosítanak majd ezzel, hanem más épületeket is. A beruházást hivatalosan nem is transzformátorháznak tekintik, hanem „középfeszültségű rendszernek". A kivitelező Észak Budai Zrt. tájékoztatóin ugyanakkor a mai napig az áll, hogy az építmény egyetlen Felhő utcai ingatlan áramosítását szolgálná. – Ez téves információ volt – mondta lapunknak Boros Norbert, az ELMŰ szóvivője. – Egy olyan közép és kisfeszültségű transzformátorállomás, mint a nevezett berendezés is, teljesítményénél fogva sohasem egy családi házat, hanem akár több soklakásos épületet, vagy több utcányi családi házat lát el – fogalmazott. Ennek megfelelően az ELMŰ ígérete szerint „a jelen transzformátorállomás a környék több új fogyasztóját is ki fogja szolgálni, illetve javítja majd a már korábban csatlakozott ügyfelek ellátásának minőségét." Azonban kérdésünkre a cég nem árulta el, hogy kik lennének ezek az új fogyasztók.Ilyen, új fogyasztóról az utca lakói sem tudnak, bár nem messze épül az Orbán Viktor gyülekezete által megálmodott Református Központ. Lapunk megkérdezte a XII. kerületi önkormányzattól is, hogy pontosan milyen más fogyasztókat látna el árammal a transzformátorház, ám a fideszes Pokorni Zoltán vezette kerület nem válaszolt a kérdéseinkre. Az ELMŰ arról sem akart nyilatkozni lapunknak, hogy ki kezdeményezte az építést. Azt ugyanis alapesetben a fogyasztónak kellene igényelnie és neki kellene állnia a létesítés tízmillió forintos nagyságrendű költségét, továbbá a karbantartással kapcsolatos kiadásokat is. Ha több épületet szolgál ki a trafóház, akkor a költségeket az ELMŰ fizeti. Bár az ELMŰ most a kiadásokról nem akart nekünk nyilatkozni, azt korábban a 24.hu-nak megírta, hogy a Felhő-Gyöngyvirág utcai transzformátorház esetében az ELMŰ állta a cechet. Az ügyben megkerestük Rogán-Gaál Cecíliát is, ám egyelőre nem válaszoltak a kérdéseinkre.