Merkely Béla arra számít, hogy november környékén megemelkedik a fertőzések száma

Szerda délelőtt az egészségügyi vizsgálat az utas kikérdezéséből és hőmérőzésből állt. Ezt a mentősökre bízták, a vámosoknak, rendőröknek nem akadt pluszfeladatuk.

Drasztikusan csökkent a szerb-magyar határforgalom Röszkénél azután, hogy szerdára virradó éjjel a járványhelyzet miatt életbe lépett az szigorított beutazási szabályozás. Szerda kora délelőtt elvétve akadt csak belépésére jelentkező, noha nyáridőben ez az egyik legforgalmasabb átkelő. Az itt szolgáló határőrök szerint átlagosan napi 15-20 ezren, csúcsszezonban pedig akár napi 60-70 ezren lépik át itt a határt, tegnap reggel viszont volt, hogy a több száz méteres sorok helyett csak négy-öt kocsi várt átjutásra.

A drasztikus változást az hozta, hogy – miként arról többször írtunk – a járványhelyzet alapján zöld, sárga és vörös kategóriába sorolta be az országokat a kormányzat. A főszabály szerint a zöld országokból simán be lehet lépni, a sárga és a vörös országokból érkezőkre viszont karantén vár, hacsak nem igazolják vírusmentességüket vagy azt, hogy átestek már a betegségén. Kivételt képeznek még például az egy-egy napra átjáró munkások: ez a kormányzati besorolás alapján „besárgult” Szerbia esetében is fontos, hiszen a Vajdaságból sokan ingáznak Röszkén át Magyarországra. Ők jöhetnek, feltéve, ha nincsenek tüneteik. A határon ugyanis egészségügyi vizsgálat vár mindenkire, és a koronavírus tüneteit mutató nem magyar állampolgárokat visszafordítják. Röszkén szerda délelőtt az egészségügyi vizsgálat az utas kikérdezéséből és hőmérőzésből állt. Ezt a feladatot mentősökre bízták tegnap, a vámosoknak, rendőröknek nem akadt pluszfeladatuk. A határon szolgálók kesztyűt, maszkot vagy plexi arcvédőt, és védőszemüveget viseltek. A vizsgálatot türelemmel viselték az utazók, egy ciprusi rendszámú autóval érkező idősebb úr csak annyit jegyzett meg: Szerbiában rendkívül állapotot rendeltek el a fertőzöttek számának gyors emelkedés miatt, de a szerb határőrök vizsgálat nélkül engedik át Magyarországra tartókat. Ezt egy Röszkére átjáró takarítónő is megerősítette. Ingázó sorstársaihoz hasonlóan ő is szabadon beléphetett, mivel a határ 30 kilométeres zónáján belül dolgozik, de 24 órán belül vissza kell térnie Szerbiába. Nem sokkal később egy szerb férfi hajtott a határhoz, kezében dupla teszttel, ami igazolta, hogy nem fertőzött. A mentős csak egy pillantást vetett rá, majd intett, hogy mehet. – Arbeit, Germany – magyarázta a férfi határőröknek, hogy dolgozni megy Németországba. Rövid iratellenőrzés után tovább is engedték. A férfi örült a gyors ügymenetnek, hiszen máskor több órát kell várnia itt: miközben a gázra lépett, felfelé emelt hüvelykujjával jelezte, hogy van, akinek könnyebbséget hozott a szigorítás.