Az ellenzéki pártok a tűzijátékra szánt pénzt ezekre költenék

Kívánságlista: Lánchíd, szabad strandok, turizmus, vendéglátás, könnyűzene, családi pótlék, bértámogatás, elbocsátottak támogatása.



Örülök, hogy a kormány kivételesen hallgatott a józan hangokra – reagált Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán arra a kormányzati döntésre, hogy idén elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték.

„Felelőtlenség lett volna, ha több százezres tömeg gyűlt volna össze a Duna-parton egy olyan időszakban, amikor a járvány bármikor belobbanhat” – írta Budapest ellenzéki vezetője.



Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke szintén Facebook-bejegyzésben jelentette ki: „az első csatát megnyertük: a tűzijáték ebben a helyzetben nincsen. A második csatát is meg fogjuk nyerni, hiszen a Lánchíd fel lesz újítva.” A politikus megköszönte a budapestiek tízezreinek, hogy a párt által szervezett kupakszavazáson a Lánchíd felújítását támogatták a tűzijáték helyett.

Ötletbörze

A szocialisták ezzel együtt arra is felszólítják a kormányt, hogy a megmaradó 10 milliárd forint jelentős részét adják oda a fővárosnak a Lánchíd felújítására. Továbbá azt is kérik: vegyék fel a kapcsolatot a szabad vizek menti önkormányzatokkal, hogy a fizetős strandok az idén legyenek szabad strandok. A Jobbik budapesti elnöksége elsősorban szintén a Lánchíd felújítására fordítaná „a tűzijáték árát”. Közleményükben azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy a 6,5 milliárd forintból fordíthatnának még akár a turizmus, a vendéglátás, a hazai könnyűzene-ipar, azaz olyan ágazatok talpra állítására, megsegítésére, amelyeknek valóban szükségük lenne a pénzre. A DK ugyancsak közleményben „követeli”, hogy a kormány csoportosítsa át a tűzijáték költségvetését válságkezelésre. – Érdemi, széles körben igénybe vehető állami bérpótlékra, a munkájukból elbocsájtottak rendkívüli támogatására, a családi pótlék megduplázására, ahogy azt a DK a válság első napjától fogva követeli – írta Varju László, a párt alelnöke.