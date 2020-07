Vatikáni útmutató készült a kiskorúakkal szembeni visszaélési ügyek eljárásaihoz

Egyházi személyek kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélésének a fogalmait is tisztázza a dokumentum.

Az egyházi személyek által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseket érintő eljárásokhoz közölt úgynevezett útmutató (latinul vademecum) dokumentumot a Hittani Kongregáció vatikáni hivatala csütörtökön. Luis Francisco Ladaria Ferrer bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa szerint a mintegy húsz oldalas, több nyelven közölt dokumentum részletes útmutatást nyújt ahhoz milyen lépéseket, döntéseket, eljárást, vizsgálatot kell követni helyi szinten, ha az egyház bármelyik tagjával szemben szexuális visszaélés bűncselekményének akár a gyanúja is felmerül. Az útmutató egyebek között olyan gyakori kérdéseket kíván tisztázni, hogy mi számít szexuális visszaélésnek. Hangsúlyozza, hogy nemcsak a konkrét nemi aktus, hanem az erre utaló beszélgetés vagy felajánlás is visszaélésnek számít. Ebbe a kategóriába tartoznak a pedopornográf felvételek vagy a közösségi oldalakon közölt szexuális tartalmú bejegyzések. A dokumentum megerősíti, hogy a jelenlegi egyházi joggyakorlat szerint kiskorúnak számít minden 18 év alatti személy.



Feljelentések, szankciók, hamis vádak

A dokumentum leírja, mit kell tenni az egyház helyi felelősének, ha esetleges visszaélésről értesül. Bár azt tartalmazza az útmutató, hogy a névtelen vádakat nem szabad bátorítani, de kezdeti megelőzési lépés vagy vizsgálat hivatalos feljelentés hiányában is indítható. Giacomo Morandi a Hittani Kongregáció főtitkára a Vatican News hírportálnak elmondta: a dokumentum kitér az esetleges előzetes döntésekre és a nem büntetőjogi intézkedésekre. Tartalmazza az esetlegesen a polgári hatóságoknál teendő egyházi hatósági feljelentés eseteit, a lehetséges szankciók és ítéletek, valamint a fellebbezés lehetőségeit. A dokumentum lépésről lépésre végigköveti a kiskorúakkal szembeni visszaélések esetén követendő eljárást, segítséget nyújtva a bizonytalan helyzetek megoldásában. Útmutatást ad az áldozatok, valamint az esetleg hamisan vádolt egyházi személyek védelmére is. Leszögezi, hogy az eljárás célja az igazság keresése. Többek között kijelenti, hogy az egyházi személy „egyszerű áthelyezése, a feltételezett bűncselekmény helyszínétől, valamint a feltételezett áldozatoktól való eltávolítása nem jelent kielégítő megoldást”. Az útmutatót a püspöki konferenciák elnökei a Vatikánban 2019 februárjában rendezett ülésükön szorgalmazták. Ferenc pápa 2019 májusában a Ti vagytok a világ világossága kezdetű apostoli levéllel új szabályozást vezetett be. A pápai rendelkezés célja az volt, hogy megelőzze és megakadályozza az egyházon belüli szexuális visszaéléseket a kiskorúakkal és kiszolgáltatott személyekkel szemben. A most kiadott útmutatót a tervek szerint folyamatosan megújítják majd a jogszabályok jövőbeli módosulásaihoz igazodva.