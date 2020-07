Vendégmunkások és karanténkáosz a Király utcában, a hatóságok egymásra mutogatnak

A BKK-nak nincs válasza arra kérdésre, mikor állnak forgalomba a 365 napja itt lévő, utólag rendelt új CAF villamosok. Vitézy Dávid az ügy félremenedzseléséről beszél, és az uniós támogatás elvesztéstől tart.

Éppen egy évvel ezelőtt szállították le a 13. hosszú CAF villamost Budapestre, amelyet a 2014-ben aláírt szállítási szerződés opciós lehetőségét kihasználva rendelt meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A főváros közlekedés szervező cége akkor azt ígérte, hogy az új szerelvények 2019 harmadik negyedévétől ütemezetten forgalomba állnak. De a baljós 13-as szám úgy tűnik működik, mivel a kilenc villamos azóta sem mozdul. Holott "pályára állításuk" az idősek, a kisgyermekes szülők és a mozgáskorlátozottak számára korántsem mindegy, mivel hétköznapokon akár fél órát is kell várni az 1-es villamos vonalán két alacsonypadlós szerelvény indulása között – mutat rá a Közlekedő Tömeg. A civil egyesület arra is emlékeztet, hogy korábban a negyedik generációs Skoda-Solaris trolibuszokra is kilenc hónapot kellett várni a járművek Budapestre érkezése és forgalomba állása között. Akkor a trolik hatósági engedélyének megszerzése került rendkívül sok időbe. Az új villamosok forgalomba állásának időpontja jelenleg nem ismert – adott nem éppen megnyugtató választ a BKK a késlekedés okát firtató kérdésünkre. Mint írták a BKK és a CAF között 2014-ben kötött szállítói szerződés az alapmennyiségként meghatározott 37 villamosszerelvényen felül – opciós lehetőségként – összesen 87 további szerelvény megrendelését tartalmazza. A szerződéses opcióként 2014-ben lehívott 10 járművön felül a BKK 2017-ben további 26 villamosszerelvényt rendelt meg a CAF-tól. Ezek közül eddig 5 hosszú és 4 rövid szerelvény érkezett Budapestre. ( Az első 47 darab villamost 30,5 milliárd forintért vásárolta a BKK.) A járművek átadás-átvétele még nem történt meg, mivel a BKK Népszavának adott válasza szerint „azok bizonyos műszaki részletekben nem felelnek meg a szerződésben foglalt feltételeknek, hatósági engedélyeknek. A probléma tisztázása és a megoldás keresése a megrendelő BKK, az üzemeltető BKV, a gyártó CAF és független szakértők bevonásával jelenleg is folyamatban van. A CAF ennek ellenére folyamatosan szállítja Budapestre a megrendelésben lévő további, összeszerelt járműveket, amelyek tesztjei ütemezetten jelenleg is zajlanak”. A leszállított villamosok a BKV Hungária, Száva és Budafok kocsiszínjében várják jobb sorsukat. Tárolásukat a felek közötti tesztelési szerződés rögzíti, de a spanyol gyártó fizet a kocsiszínben elfoglalt helyekért a BKV-nak. A járművek egyébként mindaddig a CAF tulajdonában vannak, amíg a BKV hivatalosan át nem veszi ezeket, így az összes addig felmerülő költség a gyártót terheli. Mindez nem befolyásolja a garanciát. A szállító szerződés értelmében a garanciális időszak az első jármű BKK-nak történő átadásától kezdődik, és a lehívásban szereplő utolsó jármű átadását követő 1096. napig tart. A BKK egyelőre nem tudja megmondani, hogy a Budapestre szállított járművek műszaki problémáit mikorra sikerül megnyugtatóan rendezni, így arra a kérdésre sincs válasz, hogy mikor láthatjuk Budapest utcáin ezeket az járműveket. Az 5 hosszú szerelvény a tervek szerint éppen az 1-es villamos vonalán, míg a 21 darab rövid a 3-as, a 17-es és a 19-es vonalon teljesíthet majd szolgálatot, az ott futó régebbi járműveket felváltva. A villamosok beszerzését szinte teljes egészében az unió állta, ha a villamosokat nem tudják időben forgalomba állítani, elveszhet az uniós támogatás és a villamosokat a fővárosnak a saját költségvetéséből kell majd kifizetnie – mondta a Népszavának Vitézy Dávid, aki annak idején még a BKK vezérigazgatójaként készítette elő a tendert és kötötte meg a szerződést a spanyolokkal. Érthetetlennek tartja, hogy a fővárosi közösségi közlekedés versenyképességét javító, az utasok elégedettségét kiváltó villamosokat miért nem sikerül üzembe helyezni. Vitézy Dávid nem tud róla, hogy az új villamosok bármiben is különböznének az első 47 darabtól. Véleménye szerint vagy félremenedzselik a BKK-nál az ügyet vagy valamilyen belső politikai-hatalmi harc (akár a villamosok tulajdonjogáért a BKK és a BKV közötti régóta tartó háború) lehet az oka az időhúzásnak.