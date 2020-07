Holttest Szombathelyen: hónapok óta senki sem látta a 80 éves férfit

A szomszédok szerint összeférhetetlen, egyedülálló ember volt, akit már régóta a hozzátartozói sem látogattak.

Egy idős férfi holttestére bukkantak Szombathelyen egy Rohonci úti panelház nyolcadik emeletére kivonult mentők, tűzoltók, rendőrök – számolt be a pénteki esetről a 112press.hu . A portál szerint egy egészségügyi intézményből jelezték, hogy nem tudnak a 80 év körüli páciensükről, és sem őt, sem a hozzátartozóit nem érik el. A hatóságok végül betörték a lakás ajtaját, s megállapították: a férfi több hete, vagy akár több hónapja halott lehet. A szomszédok vélhetően a jól szigetelő műanyag nyílászárók miatt nem érzékelhettek ebből semmit. – Azt a házban élők is elmondták, hogy régen látták a férfit, aki korábban rendszeresen konfliktusba keveredett a házbeliekkel– írta a 112press.hu. Egy lakó szerint az idős ember mindenkit elmart maga mellől, még a fiát és nevelt gyermekét is, akikkel azután szakította meg a kapcsolatot, hogy második felesége súlyos betegségben meghalt.