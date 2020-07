Koronavírusos lett négy dolgozó egy nagykőrösi üzemben

Azonban a vizsgálat és a felfüggesztés sem kezdődhet még meg, mert élve jogával Balogh megvétózta a közgyűlési döntést, mert az szerinte nem szolgálja a város érdekeit.

Göd város közgyűlése fegyelmi vizsgálat megindításáról a polgármester tisztségének 30 napra szóló felfüggesztéséről döntött pénteken. A város irányítását ősszel elnyerő, majd a közelmúltban felbomlott ellenzéki összefogásból kilépett a DK-s, LMP-s és Jobbikos képviselőkből – közöttük a két alpolgármesterrel – a Fidesz frakciójával közösen szavazta meg, hogy Balogh Csaba polgármesterrel szemben vizsgálat induljon. Az eljárás konkrét okát nem nevezték meg, általánosan azzal indokolták, hogy Balogh megsértette a Szervezési- és Működési Szabályzatot, a beszerzési szabályzatot, valamint figyelmen kívül hagyta a költségvetési rendeletet. A vita során elhangzott az is, hogy a "biztonság kedvéért" indították meg az eljárást. Balogh a Momentum közleménye szerint nem szavazta meg az ellene irányuló előterjesztést, mert az átvilágítás költsége 3 millió forintjába kerülne a pénzszűkébe került városnak, de ettől függetlenül áll a vizsgálat elé, elmondása szerint nincs takargatni valója. Ugyanakkor a polgármester frakciója támogatta azt a javaslatot, hogy hasonló vizsgálat induljon meg a két alpolgármesterrel szemben is, de azt a Fidesz frakciója nem támogatva, ezzel megvédve a vizsgálattól a DK-s Lőrincz László és az LMP-s Fülöp Zoltán alpolgármestereket. Azonban a vizsgálat és a felfüggesztés sem kezdődhet még meg, mert élve jogával Balogh megvétózta a közgyűlési döntést, mert az szerinte nem szolgálja a város érdekeit. A kérdésről 15 nap múlva tárgyalhat újra a közgyűlés. Gödön a tavalyi választáson 8:4 arányú ellenzéki többség alakult a városi közgyűlésben. Egyelőre átláthatatlan okokból az ellenzék összefogás felbomlott két négy fős frakcióra, az alpolgármesterek és a polgármester kölcsönösen gyanúsították meg egymást a nyilvánosságban korrupcióval. A szövetség felbomlása kedvezett a Fidesz politikai érdekeinek: a kormány a gödi vitára hivatkozva csatolta el a Samsung-gyárat a város közigazgatási területétől és adta át Pest megyének, jelentős adóbevétel-kiesést okozva az ellenzéki vezetésű városnak. Emellett a kivált ellenzékiek támogatásával a Fidesz új bizottsági tagot is tudott delegálni a városban. A kivált alpolgármesterek párhuzamosan elérték a Fidesz támogatásával, hogy az egyik városi cég élére az általuk támogatott személy kerüljön. Összefogva korlátozták a polgármester lehetőségeit, hogy a szerződéskötési keretét 16 millió forintról 200 ezerre csökkentették, válaszul Balogh megvonta a két alpolgármester feladatait.