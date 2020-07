Leminősítik a kutatókat is: elveszítik közalkalmazotti státuszukat

Ma bejelentették, hogy jövő héten dönt a BKK igazgatósága a tender kiírásáról. Addig a kormánynak is módosítani kellene a korábbi határozatát.

Legkorábban jövő márciusban indulhat a Lánchíd felújítása. A rekonstrukció várhatóan 30 hónapig tart, amelyből 18 hónapra teljesen lezárják az átkelőt. A híd a városvezetés reményei szerint 2023-ra újulhat meg – jelentette be pénteken Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, Szőke Gábor, a híd karbantartásával megbízott Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója és Fendrik László, a Budapest Közlekedési Központ (BKK) megbízott vezérigazgatója. A BKK egyébként annak ellenére sem döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, hogy Draskovics Tibor, a BKK igazgatóságának elnöke a múlt héten ezt ígérte, mondván a tendert 99 százalékban előkészítették. Az igazgatóság ugyanakkor elfogadta a közbeszerzés megváltozott műszaki tartalmát és elvi hozzájárulását adta a közbeszerzéshez, így a jövő héten bizonyosan megszülethet a végső döntés. Mint arra Tüttő Kata emlékeztetett a híd nem az elmúlt kilenc hónapban került a jelenlegi állapotba. Az átkelőt 1988-ban újították fel legutóbb, de akkor is főként a bevonatok felfrissítése történt meg. A felújítási tervek 2014-re elkészültek, azóta húzta-halasztotta a munka megkezdését az előző városvezetés. A főpolgármester-helyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány bár folyton sürgeti Budapest vezetését, mint a mai napig nem módosította a hídfelújítás támogatásáról szóló kormányhatározatot, amelyben 6 milliárdot ígért a Lánchíd a Váralagút és a pesti villamosaluljáró felújítására. Erről szól a beruházás elfogadott engedélyokirata is, amelyet akkor tudnak módosítani, ha a kormány is javítja az erről szóló határozatát.

A Lánchíd Budapest legjobban vizsgált műtárgya, hiszen napi szinten ellenőrzik az állapotát, az elmúlt hónapokban több műszaki mérés is történt. Folyamatos a készenlét, de jelenleg nem valószínűsíthető, hogy a híd gyors állapotromlása miatt még a felújítás megkezdése előtt le kell zárni a hidat – válaszolta a Népszava kérdésére a szocialista politikus, aki hangsúlyozta, hogy erről a karbantartással megbízott Budapest Közút ajánlása alapján dönt a városvezetés. Szombattól lezárják a folyásirány szerinti déli járdát javítás miatt, de ettől még a híd sem a gyalogos, sem a gépjárműforgalom számára nem veszélyes. A híd felújítását az előző tenderre érkezett ajánlatok 23,5 milliárd forintra árazták be, a becsült mérnökár ehhez hasonlatos – ismerte el Tüttő Kata, aki felhívta a figyelmet, hogy ebből mindössze 6 milliárdot fizet a kormány, a többit hitelből teremti elő a főváros.