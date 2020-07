Frontális ütközés, meghalt egy nő Vác határában

A tanúvallomást korábban nem tartották hitelesnek, mégis perújítás jön a 22 évesen meggyilkolt fiú ügyében.

Perújítást rendelt el a Fővárosi Ítélőtábla a Hajógyári-szigeti emberölés ügyében a sértett édesanyjának indítványára – idézi az MTI a bírósági közleményt.

Az eredeti vád szerint 2011. december 3-án hajnalban a Hajógyári-szigeten üzemeltetett Coronita DOKK nevű szórakozóhelyről a két biztonsági őrként dolgozó vádlott kivezette az ittas állapotban lévő sértettet, a parkolóban bántalmazták, majd a 7 méter magas támfalról a téli időben a Dunába dobták. Szemtanúk szerint a 22 éves fiúnak annyi volt a bűne, hogy részegen nekitántorodott az egyik kidobóembernek. Holttestét a vízben találták meg, a halottkém jelentése szerint megfulladt.

A vádlottak tagadták bűnösségüket, az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést, a védők felmentést indítványoztak. A Fővárosi Törvényszék a 2016. április 20-án kihirdetett elsőfokú ítéletével a két vádlottat az ellenük társtettesként elkövetett emberölés vádja alól bizonyítottság hiányában felmentette. A törvényszék annyit tudott megállapítani, hogy a sértett bűncselekmény áldozata lett. A bíróság rendelkezése álló bizonyítékok szerint azonban a szórakozóhelyen kívüli eseményeknek egyetlen szemtanúja volt, aki ellentmondásos, más bizonyítékokkal ellentétes vallomást tett, amely a vádlottak tagadásával szemben nem volt elegendő a vádlottak bűnösségének kimondásához. A Fővárosi Ítélőtábla 2017. április 20-án helybenhagyta és jogerőre emelte az elsőfokú, felmentő ítéletet. A tábla szerint is egyértelmű, hogy nem baleset vagy öngyilkosság történt, a sértett bűncselekmény áldozata lett, ám az nem bizonyított, hogy a vádlottak követték el az emberölést.

A jogerős döntés ellen a sértett édesanyja terjesztett elő perújítási indítványt, melyben előadta, hogy a fia halálával kapcsolatos események ügyében jogi képviselőjén keresztül jelentkezett egy személy, akinek a nyilatkozatát csatolta beadványához. Az új tanú állítása szerint látta, hogy a megvádolt személyek vitték a sértettet a Duna-partra, majd onnan a sértett nélkül tértek vissza. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a perújítás megengedhetőségének tisztázására perújítási nyomozást rendelt el, melyben tanúként hallgatták ki a sértetti hozzátartozónál jelentkező személyt is. Ezután a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség indítványozta a perújítást. A védők ugyanakkor perújítási indítvány elutasítását kérték, mert álláspontjuk szerint a sértetti hozzátartozó által megjelölt, jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó személy vallomástételét a korábbi szabadulás reménye motiválta, továbbá vallomása ellentétben áll az alapügyben beszerzett bizonyítékokkal.

A Fővárosi Ítélőtábla július 13-án elrendelte a perújítást. Az ítélőtábla szerint a sértetti hozzátartozónál jelentkező személy tanúvallomása új bizonyítéknak tekinthető, amely alapján a korábbi ítélet lényeges megváltozhat. Az új bizonyíték részletes elemzése a megismételt eljárást lefolytató bíróság feladata lesz. Az Ítélőtábla az ügyet megküldte a Fővárosi Törvényszéknek. Három éve a másodfokú felmentő rendelkezés indoklása során a tábla bírája többek között arról beszélt: a vádbeli szórakozóhelyen rendőrök is dolgoztak biztonsági őrként illegálisan, az eljárás során pedig felmerült, hogy vallomásaikat igyekeztek befolyásolni, történtek lépések annak érdekében, hogy ne legyen kideríthető, ki teljesített szolgálatot a vádbeli cselekmény idején a szórakozóhelyen, például utólag átírták a beosztásokat. Korábban az elsőfokú bíróság azt is megállapította, hogy több - feltehetően megfélemlített – tanú megváltoztatta vallomását. Majd a másodfokú eljárásban jelentkezett egy tanú, aki azt állította, hogy tudja, ki a bűncselekmény elkövetője, felbujtója, ám a tárgyaláson már tévedésről beszélt.



A perújításról egy nappal azután döntöttek, hogy további hét év fegyházat és mellé százmilliós bírságot is kapott a Coronita DOKK-ot is irányító Vizoviczki László. A budapesti éjszaka uraként is ismert, több tucatnyi bár, szórakozóhely, étterem felett diszponáló vállalkozót korábban költségvetési csalásért, ezúttal pedig többrendbeli, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal történő visszaélés és más bűncselekmények miatt ítélték el.