Szabad szemmel: az Orbán-féle politikusok már a feltartott középső ujjukat mutatják az EU-nak

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 18.

Az Európai Parlament első embere megismételte, amit a Néppárt strasbourgi frakcióvezetője üzent Orbán Viktornak, hogy ti. az EU nem pénzkiadó automata. David Sassoli ezzel arra utalt, hogy Magyarország és Lengyelország a brüsszeli támogatások legnagyobb kedvezményezettjei közé tartoznak, mégis azt szeretnék, ha a koronavírus gazdasági következményeinek enyhítését célzó programot nem tennék függővé a jogállamiság betartásától. Úgy fogalmazott, hogy a szervezet értékeken alapul, azokat pedig tessék respektálni. Ugyanakkor a csehek és a lengyelek nyilvánosan szóvá tették, hogy jelen állás szerint a nettó befizetők: Németország valamint a „takarékos négyek” további visszatérítést kapnának a közös költségvetésbe befizetendő pénzekből. A cseh miniszterelnök tisztességtelennek minősítette a javaslatot. Lengyel kollégája pedig az fejtegette, hogy nem tudja elfogadni a rabattot, márpedig ebben a kérdésben csak egyhangú döntést lehet hozni. Azt pedig Mateusz Morawiecki önkényesnek tekinti, hogy az újjáépítési csomagot összekapcsolják a jogállammal. A tanácskozás tegnap este felfüggesztették, diplomaták úgy nyugtázták az eddigieket, hogy nem futottak zátonyra a 8 órán át tartó egyeztetések, de lehetett volna sokkal rosszabb is. Most arra lehet számítani, hogy az Európai Tanács elnöke a vacsora után kompromisszumos javaslatot terjeszt elő és azt vitatják meg ma délelőtt 11 órától. Charles Michel tegnap külön is leült az este Angela Merkellel, Emmanuel Marconnal, Ursula von der Leyennel, valamint Mark Ruttéval, a négyek szóvivőjével.

Az Orbán-féle politikusok már a feltartott középső ujjukat mutatják az EU-nak, ám ezt nem szabad eltűrni. Ezt az Európai Parlament német alelnöke mondta a lapnak adott videóinterjúban. Katarina Barley, aki kisebbfajta csodának tartaná, ha egyezség jönne létre a mostani brüsszeli csúcson, elengedhetetlennek nevezte, hogy a szervezet ragaszkodjon a jogállamisági feltételhez. Mert ha nem, akkor nem lehet megfékezni a magyar miniszterelnököt, az pedig hosszú távon katasztrófa volna. Mint rámutatott, az unió már így is túl sokáig nézte, amint Orbán Viktor 10 éve illiberális rezsimmé változtatja Magyarországot, sajtószabadságról már nemigen lehet beszélni, mert Brüsszelnek nem voltak eszközei. Ám most a Bizottság, a Tanács és az EP is egyetértett abban, hogy pénzügyi szankciókkal kell megállítani a folyamatot. De ha most mégis a demokratikus elvek húznák a rövidebbet, az a lehető legrosszabb fejlemény volna. Az ilyen kormányoknak ugyanis nem szabad átutalni a nyugati adófizetők pénzét. Ugyanakkor ismét emlékeztetett arra, hogy Strasbourgnak jóvá kell hagynia, bármiféle megállapodást is kötnek az állam- és kormányfők. De ő maga, szociáldemokrata politikusként nem szavazna meg olyasmit, ami nem írja elő jogállamisági normák betartását.