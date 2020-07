Tömegsírt találtak egy üres telken Mexikóban

Szombaton tartja tisztújító közgyűlését a Magyar Közösség Pártja.

A tíz éve parlamenten kívülre szorult magyar párt elnökségért soha nem látott verseny alakult ki. Hét jelölt indul: Becse Norbert, Bárdos Gyula, Berényi József, Cziprusz Zoltán, Forró Krisztián, Őry Péter, Papp Sándor. A három országosan legismertebb jelölt az MKP-t 2010-2016 irányító Berényi József, aki jelenleg Igor Matovic kormányfő kisebbségi tanácsadói testületének tagja, Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának jelenlegi elnöke, valamint Bárdos Gyula volt parlamenti képviselő, frakcióvezető. A két legesélyesebb jelölt egyike azonban nem közülük kerül ki, a felvidéki magyar és szlovák sajtó egyaránt Őry mellett Forró Krisztián Nagyszombat megyei képviselőt tartja favoritnak. Megjegyzik azonban, a verseny nyitott, a meccs nem lefutott, hozhat még meglepetést a szombati kongresszus. A tisztújítás mély párton belüli megosztottságot hozott felszínre, a legfőbb törésvonal pedig a magyar egység megteremtése, azaz a parlamentből az idei választásokon ugyancsak kiesett Híd-Most párttal való együttműködés, netalán egyesülés kérdése mentén tapasztalható. Ez egyben a magyarországi politikához, az Orbán-kormányhoz való viszonyulást is jelenti, hiszen a budapesti „nemzeti kormány” teljes mértékben kizárta a nemzeti együttműködésből Bugár Béla pártját, soha nem ismerte azt el magyar érdekvédelmi képviseletként, csupán „vegyes pártként” emlegette következetesen a közszolgálati és Orbán-hű média is. Miután mindkét párt kiesett a parlamentből és képviselet nélkül maradt a szlovákiai magyarság, egyre erősödik a lakossági igény az összefogásra és mindkét formációban szaporodnak az együttműködést sürgető politikusok.

A Híd már megtartotta tisztújító kongresszusát, Bugár Béla lemondása és visszavonulása után Sólymos László vette át az alakulat elnökségét. Sólymos nem zárkózik el az együttműködéstől, az MKP-n belül pedig Őry az a jelölt, aki nyíltan, megvalósítandó célként vállalja a közös nevező keresését a Híddal. Ez azonban vélhetően csak akkor jöhet létre, ha az MKP megszünteti azt a függőségi viszonyt, ami 2010 óta alakult ki az Orbán-kormány irányába. A kongresszus tétje így sokkal nagyobb, mint egy elnökcsere – a szlovákiai magyar politizálás jövője és függetlensége múlhat rajta. Az már egyértelmű, hogy ha a két párt a továbbiakban is külön-külön indul a választásokon, esély sincs a parlamenti képviselet visszaszerzésére. Főképp annak fényében, hogy a felvidéki magyarok egyharmada már szlovák pártokra szavaz. A bumm. sk portál csütörtökön hozott nyilvánosságra egy, a Focus iroda által készített felmérést. Eszerint a megkérdezettek 73 százaléka szeretné, ha közös politikai képviselete lenne a szlovákiai magyarságnak. Évtizedeken át Bugár Béla volt a legnépszerűbb szlovákiai magyar politikus. Jelenleg Berényi József 57, Sólymos László 55 százalékon áll. Mindenesetre meglepő, hogy noha az MKP-nak jelenleg háromszor annyi támogatója van, mint a Hídnak, a néhány hete megválasztott új elnök fej-fej mellett van Berényivel és sokkal népszerűbb az MKP szavazók között is, mint saját pártjuk elnökségére pályázók többsége. Az is meglepő, hogy a pillanatnyilag legnépszerűbb magyar, Berényi, nem tartozik a legesélyesebb MKP elnökjelöltek közé.