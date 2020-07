Boris Johnson elkerülné az országos karantén "nukleáris elrettentő" erejét

Amiben fontos változás várható, az a fertőzés elszigetelése és a korlátozások decentralizálása.

Legutóbbi virtuális sajtótájékoztatóján a brit kormányfő elsősorban arról számolt be, hogyan tér vissza az élet számos területen a normalitásba. A legújabb könnyítések közzététele nyilván nem véletlenül esik egybe konzervatív vezetővé választásának, egyben kormányfői kinevezésének egyéves évfordulójával és a parlament jövő héten kezdődő hosszú nyári szünetével. A The Times napilap felidézi Boris Johnson két tréfás, de az igazságtól nem túl messze álló megjegyzését. A kormányfő úgy érzi, soha nem volt olyan közkedvelt, mint amikor március végén Covid-19 fertőzéssel diagnosztizálták, intenzív osztályra került és kis híján életét vesztette. A legnépszerűtlenebbnek pedig akkor bizonyult, amikor múlt héten közölte az emberekkel, ideje visszatérni munkahelyeikre. Kétségtelen, március 23-a óta sokan szerették meg a "home office", az otthoni munka fogalmát. A gazdaság, de különösen a vendéglátóipar újraindításához viszont elengedhetetlennek látszik az elnéptelenedett városközpontok vásárlókkal, fogyasztókkal való megtöltése. A koronavírus-járványkezelés augusztus elején életbe lépő új szakaszában a kormány látványosan ejti eddigi tanácsát, hogy aki csak teheti, dolgozzon hazulról. Ehelyett a munkaadókra és munkavállalókra bízza a döntést, elvárva természetesen a szociális távolságtartás feltételeinek biztosítását. A kormány nem tesz kivételt a köztisztviselői karral sem, a minisztériumok is visszavárják munkatársaikat. A lépés nyilvánvalóan szembe megy a tudományos véleményekkel. Sir Patrick Vallance főtanácsadó például nem lát semmilyen okot a változtatásra. Ahhoz, hogy a dolgozók eljussanak munkahelyükre, vissza kellett vonni a közösségi közlekedés mellőzésére felszólító instrukciót is. Különösen a 9 milliós lélekszámú Londonban lehetetlen a kizárólag gyalogos vagy kerékpáros közlekedés. A nem létező, vagy méregdrága parkolással, a hét minden napján reggel 7 és este 10 óra között érvényes, 15 fontos (5800 forint) dugódíjjal pedig az autós közlekedésre sem lehet építeni. Boris Johnson nagyon óvatosan fogalmazva felcsillantotta a reményt, hogy legkorábban novemberben, de valószínűleg karácsony előtt az addig még megmaradt korlátozásokat is felül lehet vizsgálni. Az egy méteres távolságtartás és más szigorítások addigi visszavonásával a családok nagyobb létszámban találkozhatnak és végre át is ölelhetik egymást. Mindennek realitását azonban csökkenti, hogy éppen a tudósok ismét egy ősszel bekövetkező, második fertőzéshullámmal riogatnak. A kormányfő a The Sunday Telegraph-nak adott interjújában határozottan kijelentette, hogy szeretné elkerülni az országos karantént. Amiben fontos változás várható, az a fertőzés elszigetelése és a korlátozások decentralizálása. A helyi önkormányzatok felhatalmazást kaptak lokális vesztegzárak bevezetésére, a kormány pedig a gazdaság egyes szektorait állíthatja le, például a Leicester problémáit okozó textilipart, vagy a világszerte sok gócpontot produkáló húsfeldolgozást. Az Egyesült Királyságban az elmúlt héten egy kivételével minden nap meghaladta az 500-at az új megbetegedések, és három napon a százat a halálesetek száma. A hivatalos halálozási szám 45 318, de a valós adat valószínűleg 55 ezernél is több.