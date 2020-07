„Bulgáriában akarok élni!” - változást követel az utca

Tavasszal viszonylag új párt nyert, most tíz másik vár bejegyzésre. A parlamenten kívülre szorult magyar formációk a túlélés útjait keresik.

Az országos politikában új szereplőnek számító Forró Krisztiánt választotta elnökének a Magyar Közösség Pártja (MKP) a szombati tisztújító kongresszuson. Az elnöki székért soha nem látott tolongás volt, ám a hét jelölt közül öten a kongresszuson visszaléptek a két favorit, Forró Krisztián illetve Őry Péter javára. Forró 114 , Őry 78 támogató voksot szerzett. A kongresszus előtt a bumm.sk portál által nyilvánosságra hozott felmérés szerint a legnépszerűbb felvidéki magyar politikus, Berényi József, az MKP korábbi elnöke is egyike volt a jelölteknek, ám is a visszalépők között volt. Őt végül általános alelnöknek választották meg (Berényit fej-fej mellett mérték a Híd új elnökével, Sólymos Lászlóval). Ugyanez a felmérés azt is jelezte, hogy a szlovákiai magyarok kétharmada azt szeretné, ha véget érne a pártjaik közötti versengés és egységes képviselet jönne újra létre, lehetővé téve a parlamentbe való visszakerülést. Jelenleg öt magyar párt verseng a 2011-es népszámlálási adatok szerint 458 ezer főt számláló felvidéki magyarok voksaiért: az MKP, a Híd- Most, a nemrég létrejött Magyar Fórum, a Magyar Közösségi Összefogás (eredetileg Összefogás – a választások miatt változtattak nevet és indultak az MKP-val közösen), a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ, a Híddal együtt indult). A szlovák Statisztikai Hivatal május elején ismertetett adatai szerint 2018-ban az ország összlakossága némileg növekedett, de nem arányosan. A legutóbbi népszámlálás óta a szlovák nemzetiségűek száma minden évben 10-12 ezerrel nőtt, 2018-ban hozzávetőlegesen 4 444 800 fő volt, a lakosság 81,55 százalékát tették ki. A magyarok lélekszáma viszont évente 800-1500 fővel csökkent, a teljes magyar népesség pedig megközelítőleg 451 ezer 900-ra esett vissza, ami az összlakosság 8,29 százalékát jelenti. Igaz ugyan, hogy a 2011-es népszámlálás során az emberek 7 százaléka nem adta meg a nemzetiségét és magyar demográfusok becslése szerint a szlovákiai magyarok valós száma 480 ezer lehetett, ám ez semmit sem változtat a tendencián, azon, hogy a közösség drasztikusan fogy. A politikai szereplők számára is egyértelműek az alternatívák: egységes magyar pártot hoznak létre, a parlamenten kívül keresnek új kisebbségi érdekérvényesítési lehetőségeket vagy teljesen új fejezetet nyitnak és a szlovák pártokbapróbálják elfogadtatni a nemzeti kisebbségi kérdés rendezésének szükségszerűségét. Ez utóbbi út sem teljesen járatlan, hiszen a Zuzana Čaputová elnök nevével fémjelzett Progresszív Szlovákia (PS) is létrehozott egy magyar tagozatot, igaz, hajszállal ugyan, de ők is parlamenten kívül maradtak. (A PS a jóval kisebb és a Čaputováéhoz mérhető húzónévvel nem rendelkező liberális Spoluval lépett koalícióra, de 6,9 százalékos eredménnyel a 7 százalékos koalíciós küszöb alatt végeztek.) Igor Matovič miniszterelnök jobboldali populista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek Pártjának (OĽaNO) színeiben is jelent meg magyar politikus: Gendel Gábor a parlament egyik alelnöke lett. A szlovák pártok most megpróbálják kihasználni a magyar politikai mezőny lenullázódását és látványosan nyitnak a magyar szavazók felé. Nem is eredménytelenül, tavasszal a felvidéki magyarok egyharmada szlovák pártra voksolt, legtöbben Čaputová valamint Matovič pártjaira. A választások óta azonban erősödött a magyar összefogás igénye, amihez nem kis mértékben járult hozzá az, hogy a szlovák hatóságok a második világháború utáni, a magyarok kollektív bűnösségét rögzítő Beneš-dekrétumok alapján magyar tulajdonú földeketA szombati MKP elnökválasztás mégsem az egység irányába mutat. Forró Krisztián első nyilatkozatában ugyan azt hangsúlyozta, hogy „nem csak politikai, de társadalmi egységre is” törekedni kell, ám a politikai egységről kifejtett elképzelése azt sugallja, marad a szétforgácsolódás. Úgy fogalmazott, hogy a magyar pártok egységének létrehozásához mindenki részéről kompromisszumra lesz szükség, „de az egyesülés gerincét mindenképpen az MKP-nak kell alkotnia”. Azt is hozzátette, hogy az Összefogással szeretné elkezdeni a tárgyalást, ugyanakkor „a Híd magyar ágával” is egyeztetne. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Bugár Béla által létrehozott, jelenleg Sólymos László által elnökölt pártnak pont a lényegét kellene feladnia ahhoz, hogy létrejöjjön az MKP-ra épülő magyar egység. A Híd ugyanis az etnikumközi együttműködésre alapul, minden szlovákiai nemzeti kisebbség képviseletét tűzte ki célul a szlovákok és más nemzetiségűek bevonásával. Már a választások előtt is volt egy próbálkozás arra, hogy a magyar pártok közösen induljanak, de az MKP az utolsó percben, a megállapodás bejelentése után visszalépett. Egy szlovák portál szerint ezt az Orbán-kormány utasítására tették volna, ám a bemutatott bizonyíték nem tűnt hitelesnek. Bugár Béla akkor mégis azt nyilatkozta, bizonyíték nélkül is egyértelmű, hogy a budapesti kormány nem támogatja az MKP kiegyezését a Híddal. Bugár emlékeztetett, hogy Orbán Viktor a dunaszerdahelyi labdarúgó-­akadémia felavatásakor beszédében azt mondta, „már csak egy piszok maradt a köröm alatt, amitől még meg kellene szabadulni, és ez a Híd”. Az MKP elnökjelöltek közül Őry Péter számított a két legjelentősebb magyar formáció közötti megállapodás támogatójának.