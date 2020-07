Holtan találtak hét fiatalt egy panamai tónál

Változatlanul emelkedik az új fertőzések száma Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában.

Az Egyesült Államokban a déli államok mellett Kentuckyban és Marylandben is megugrott a koronavírus-fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak száma vasárnap. Kentuckyban és Marylandben csaknem ezer-ezer új fertőzöttet regisztráltak. A szövetségi főváros, Washington melletti Marylandben a The Baltimore Sun című lap jelentése szerint május óta nem volt ilyen magas az egyetlen napon diagnosztizált fertőzöttek száma. Vasárnap 449 beteget kórházba is kellett szállítani, és kilencen életüket veszítették a vírus miatt. Andrew Beshear, Kentucky demokrata párti kormányzója vasárnap közölte:



a 979 újonnan regisztrált fertőzött között mintegy harminc ötéves, vagy annál fiatalabb kisgyermek is van.

Délutáni sajtókonferenciáján a kormányzó megjegyezte: a járvány fellángolása figyelmeztetés a kentuckyiak számára, hogy viseljenek szájmaszkot, és tartsák be a társadalmi távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat.



Változatlanul emelkedik az új fertőzések száma a déli tagállamokban: Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában. Floridában vasárnap több mint 12 ezer új esetet regisztráltak.

Kiváltképp nehéz a helyzet Miamiban és környékén: Miami-Dade megyében hétfőtől a rendőrség büntetést szab ki azokra, akik megszegik a megyében kötelezően előírt szájmaszkviselési szabályt. Texas mellett immár Arizona legtöbb városában is tele vannak Covid-19-es betegekkel a kórházak, sőt, Arizonában is több településen hűtőkocsikat rendeltek a kórházak mellé, megteltek ugyanis a halottasházak. Az Egyesült Államokban – a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint –



vasárnap estig több mint 3,7 millió fertőzöttet regisztráltak, az elhunytak száma meghaladja a 140 ezret.