A börtönből csalt ki pénzt tíz embertől, újabb három évet kapott

A kegyetlen és brutális férfi a vád szerint agyonverte áldozatait, lényegében azért, mert „beszóltak” neki.

A három ember életét 2017 végén és 2018 elején puszta kézzel kioltó 28 éves rákóczifalvai férfi letartóztatásának fenntartását javasolják – írta közleményében a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. A férfit aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják. Az ügyészek szerint a vádlott Rákóczifalván három ismerősét brutális módon gyilkolta meg, verte agyon. Ahogy arról a Népszava is beszámolt , a kegyetlen férfi valamennyi áldozatát azok saját házában, puszta kézzel, kegyetlenül gyilkolta meg. Első áldozatával azért végzett mert szidalmazta az édesanyját. Két kertszomszédját pedig azért gyilkolta meg, mert azoknak nem tetszett, hogy a vádlott hívatlanul megjelent otthonukban. A férfiak kiutasították őt a házból, miközben szidalmazták, felemlegették édesanyját is. A vádlott emiatt rájuk támadt, légzőszerveiket, mellkasukat megtaposta és addig bántalmazta őket, amíg meg nem haltak. A brutális, háromszoros gyilkossági ügyben a Szolnoki Törvényszék folytatja le az elsőfokú eljárást. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szerint továbbra is fennáll a vádlott szökésének, elrejtőzésének valamint a bűnismétlésének a veszélye. A letartóztatás meghosszabbításáról a Szegedi Ítélőtábla dönthet.