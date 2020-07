Zivatar, jégeső és erős szél vár ránk kedden

Az északkeleti régióban várhatóak igazán nagy viharok, de fővárosban és országszerte tucatnyi megyében sem úszuk meg az elázást.

Zivatarveszély miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapestre, valamint Pest, Békés, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A prognózis alapján hétfőn késő estig elsősorban az Északi-középhegység térségében, az Észak-Alföldön és az Alpokalján alakulhatnak ki helyenként zivatarok, amelyeket viharos szél, jégeső és néhol lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék kísérhet. Kedd hajnalban az északkeleti határvidéken egy-egy intenzívebb záporhoz kis eséllyel újra társulhat dörgés, villámlás. A nap második felében főként az északkeleti és az északi megyékben, valamint a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez viharos szél (óránkénti 60-90 kilométeres, néhol ennél is erősebb) és jégeső társulhat (akár nagyobb méretű jéggel). Egy-egy gócban nagyobb mennyiségű (általában 10-25, esetleg 25 milliméternél is több) csapadék hullhat. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken azonban 10, 11 fokot is mérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között várható, ugyanakkor északkeleten néhol csupán 27, 28 fok valószínű.