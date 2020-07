Nyolcvanezer fölött a koronavírus brazíliai áldozatainak száma

HALLE Az utóbbi évek egyik legjelentősebb pere kezdődik kedden Németországban. Stephan Ballietet életfogytiglani börtönre ítélhetik.

Bár a németek a nácizmus óta számos alkalommal néztek szembe a sötét múlttal, ma is nagy aggodalmat kelt, ha Németország a zsidókkal szembeni erőszakos akció színhelyévé válik, mert sokan attól tartanak, hogy ismét megfertőzi a lelkeket az antiszemitizmus. Nem is alaptalanul. Most például Stephan Balliet ül a vádlottak padján, aki 2019. október 9-án, Jom Kippur ünnepén zsidókat akart lemészárolni. Megpróbált behatolni a hallei zsinagógába, hogy aztán halomra ölje az embereket. Szerencsére tervét nem tudta megvalósítani, dühében azonban agyonlőtt egy járókelőt, majd egy török bisztró vendégét. A rendőrség üldözőbe vette, menekülése során két további személyt megsebesített, s az egész akciót élőben közvetítette az interneten, 35 percen keresztül. A videónak és a nyomozásnak köszönhetően másodpercről másodpercre pontosan tudni, mi és hogyan történt. Nem egészen három óra alatt zajlott le a dráma, 10 óra 55 perckor hagyta el szülei házát, s egy szelfivel jelezte, hogy ez a nap más lesz számára, mint a többi. 13 óra 40-kor vették őrizetbe Halle közelében, a B91-es jelzésű úton. Szemtanúk szerint a férfi hidegvérrel követte el tettét. A török bisztrónál kiszemelt áldozata például már sebesülten menekült a hűtőszekrény mögé. Balliet erre szenvtelenül felkiáltott: „Még mindig él?” Aztán közvetlen közelről két lövéssel szó szerint kivégezte. Röviddel a merénylet előtt az egyik internetes fórumon angol nyelven osztotta meg akciójának motívumait. Eredetileg egy mecset, vagy az antifa mozgalom központja ellen tervezett támadást, amelyeket biztonsági szempontból különösen könnyű célpontnak vélt. Mivel azonban igazi célpontjai a zsidók voltak, inkább mégis zsinagógában akart vérfürdőt rendezni. Szerinte az izraelita vallás híveit terheli felelősség amiatt is, hogy Európát „elárasztották” az iszlámhívők. Jom Kippur napját azért választotta, mert azt remélte, hogy ilyenkor sok nem hívő zsidó is a zsinagógában tartózkodik., ami jelzi: kizárólag az a cél vezérelte, hogy minél több emberrel végezzen. A Norvégiában 2011-ben 77 embert legyilkoló Anders Behring Breivikhez hasonlóan úgy vélte, hogy egyfajta „zsidó összeesküvés” irányítja a világot. A 28 éves Balliet ellen két ember megölése és 68-cal szembeni gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat. A nagy érdeklődésre való tekintettel az eljárást Szász-Anhalt tartomány legnagyobb bírósági termében, egy egykori magdeburgi könyvtárban rendezik . Az eljárás során talán fény derül arra az eddig megválaszolatlan kérdésre, hogyan változott meg a szinte egész nap a világhálón szörföző Balliet személyisége, mitől vált megrögzött antiszemitává. Ez azért is fontos, mert ettől is függhet, hogy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik-e és büntetését különlegesen őrzött intézményben kell-e letöltenie. A Walter Lübcke kereszténydemokrata politikust meggyilkoló merénylő elleni per mellett ez az utóbbi évek legnagyobb szabású eljárása szélsőjobboldali elkövetővel szemben. Ennek fényében különösen megdöbbentő, hogy Ballietet május végén percekre őrizetlenül hagyták. Ekkor sikerült felmásznia a börtön 3,40 méteres falára, kis híján megszökött, az utolsó pillanatban fogták el. Azóta a magdeburgi börtön különlegesen őrzött cellájában tartják fogva. Az áldozatok hozzátartozói, illetve a hallei zsidó közösség tagjai kemény fellépést remélnek. Balliet eddig a megbánás legcsekélyebb jelét sem mutatta, sőt, sajnálja, hogy végül egyetlen zsidót sem ölt meg. Az eljárás során azzal büszkélkedett a nyomozóknak, hogy milyen robbanószerkezeteket épített. Kihallgatásai során rendre azt az elméletét ismételgette, hogy a világban minden rosszért a zsidók a felelősek – írta a Spiegel. Ha sikerült volna elmenekülnie, a Harz-hegységben bújt volna meg és újabb merényleteket hajtott volna végre zsinagógák és mecsetek ellen. Személyisége kísértetiesen hasonlít Breivikéhez. Az ismert német pszichiáter, Norbert Leygraf több mint százoldalas elemzésében kifejtette, hogy Balliet az autizmus jeleit mutatja. A vele folytatott beszélgetései során az elkövető rendre azt fejtegette, milyen mélyen gyökerezik személyiségében a zsidókkal szembeni gyűlölet. Olyan, a szélsőjobboldaliak körében ismert sztereotípiákat emlegetett, mint hogy ők irányítják Hollywoodot, a médiumokat, ők állnak nem csak a menekültválság, hanem a Fridays for Future (Péntekek a jövőért) klímamozgalom mögött is. Az aktákból az is kiderül, hogy Balliet afféle örök vesztes. Alig voltak barátai, gyomorpanaszai miatt vegyészi tanulmányai megszakítása után szinte ki sem mozdult szülei lakásából, csak az interneten élt sosem volt se munkája, se barátnője. Személyisége korábban is zavart volt, de a világhálón olvasottak nyomán még jobban eluralkodott rajta a gyűlölet.

Tetszett a betiltott északi sasoknak A német belügyminisztérium a múlt hónapban betiltotta a Nordadler - Északi Sas - antiszemita, neonáci szervezetet. Adolf Hitler mai követő fegyveres kiképzést szerveztek, Türingiában akartak saját települést létrehozni, és korábban meleg hangú közleményben méltatták a Halléban zsidókra vadászó Stephan Ballietet.

68 személy Ennyien tartózkodtak a hallei zsinagógában