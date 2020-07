Orbán–Simicska: ötmilliós állami támogatással ássák el végképp az öt éve kiásott csatabárdot?

Szlávik János infektológus szerint járványügyi szempontból nincs különbség koncert vagy focimeccs között.



Átfogó mentőcsomagot tesz le a kormány asztalára még ebben a hónapban Demeter Szilárd, a könnyűzene megújításáért felelős miniszteri biztos – derült ki az RTL Híradó hétfő esti adásából. A politikus azt mondta: 5 milliárd forintos keretösszeg van a segélyezésre. – Azt javaslom, hogy ne alanyi jogon járjon a segélyezés, mert abból soha semmi jó nem sült ki, hanem valamiféle ellentételezésért kapják meg ezt a zenészek, rendezvénytechnikai cégek promóciós irodák, a játszóhelyek – tette hozzá Demeter Szilárd azzal, hogy alapvetően a kisebb bevételű szereplőket akarják segíteni. A csomagról július végén dönthet a kormány. Demeter Szilárd szerint az a cél, hogy minél több zenekar tarthasson koncertet és szerezhessen bevételt. A tervek szerint adnának pénzt klip- és lemezkészítésre is, a klubok pedig bértámogatást kapnának, hogy minél több dolgozót megtarthassanak. Demeter, ahogy arról a Népszava is beszámolt , még júniusban azt mondta, a következő öt évben 25 milliárd forintból „társadalmasítanák” a könnyűzenét.

Meccs mehet, koncert nem, pedig egyik sem jó a fertőzés szempontjából Fotó: Pavel Bogolepov / Népszava

Összezsúfolt, maszk nélküli emberek

Az RTL Híradó emlékeztetett: segítségre nem csak a koronavírus-járvány nyomán a könnyűzeneiparban is megszenvedett fél éves kiesés miatt van szükség. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter nemrég elárulta, nem valószínű, hogy a kormány enyhít a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon augusztus 15. után sem. Így továbbra sem lehetnek 500 fősnél nagyobb rendezvények. Emiatt több zenész és fesztiválszervező is úgy véli, segítség nélkül az egész szakma tönkre megy. Most azonban még a nagy rendezvények magtartása körül is hatalmas a káosz. Az RTL Híradó megjegyezte, a zenészek szerint kettős mérce, hogy focimeccsekre lehet járni, koncertekre pedig nem. Míg Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az alkoholfogyasztással magyarázta, hogy a koncertek a járvány szempontjából veszélyesebbek, Demeter Szilárd szerint a stadionokban kialakított szektorokra osztás a valódi különbség. Szlávik János infektológus azonban nem lát különbséget az olyan rendezvények között, ahol az emberek egymástól másfél méteres távolságon belül, maszk nélkül vannak.