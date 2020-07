Letartóztatták a saját anyját és a nagymamáját is terrorizáló, erőszakos szegedi férfit

A sofőrnek tizenegy szabálysértésért is felelnie kell.

Annyi büntetőpontot gyűjtött össze egy sofőr az I. kerületben, amiért ötször is elvehetnék a jogosítványát – írja a police.hu. A közlemény szerint a rendőrök múlt pénteken, nem sokkal éjfél után az Alagút utcában akartak megállítani egy Nissan terepjárót. Az autó vezetője a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyta, nem állt meg, és nagy sebességgel elhajtott. A rendőrök megkülönböztető jelzést használva utánamentek és végül az V. kerületi Széchenyi utcában állították meg az autót. Amikor a sofőr kiszállt, megszondáztatták és kiderült, hogy a 34 éves férfi ivott. A járőrautó fedélzeti kamerája rögzítette azt is, hogy mielőtt a rendőrök a sofőrt utolérték, a férfi 11 közigazgatási szabályszegést követett el: az autós 9 piros lámpán hajtott át, valamint figyelmen kívül hagyott 2 behajtani tilos táblát. Az ittas sofőrnek 11 szabálysértésért is felelnie kell, ugyanis nem állt meg a rendőri jelzésre, 3 alkalommal a szembe jövő sávban, 3 esetben a buszsávban közlekedett, 2-2 esetben nem állt meg a stop táblánál, és átlépte a záróvonalat.