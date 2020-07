Rekordokat dönt a koronavírus Romániában és Csehországban is

Keleti szomszédunknál ezreket helyezhetnek vesztegzár alá, a cseheknél pedig újra elrendelhetik a szigorú korlátozásokat.

Romániában ismét megdőltek a koronavírus-járvány rekordjai: a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint megközelítette az ezret (994) az utóbbi 24 órában azonosított fertőzöttek száma, és minden korábbinál több, 36 Covid-19-ben szenvedő beteg vesztette életét egy nap alatt. Az intenzív terápiás részlegeken ápolt súlyos esetek 297-es száma is rekordot döntött. A kedden hatályba lépő karanténtörvény – több mint kéthetes joghézag után – ismét lehetővé teszi a koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek kórházi, vagy otthoni elkülönítését, a hatóságok pedig karanténra kötelezhetik a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő, vagy a járvány sújtotta országokból érkező embereket. Erről Ludovic Orban miniszterelnök kiemelte:



„most már a tünetmentes fertőzöttek számára is kötelező a legalább 14 napos elkülönítés és az újratesztelés”.

– A közegészségügyi hatóságoknak gondoskodniuk kell a fertőzésgyanús emberek teszteléséről és a fertőzöttnek bizonyuló páciensek elkülönítéséről. A teszteléseknél elsőbbségük kell legyen a fertőzésgyanús embereknek azokkal szemben, akik más országokba készülnek nyaralni – mutatott rá Orban, arra utalva, hogy több ország negatív koronavírus-teszttől tette függővé a külföldiek karanténmentes beutazását. Az új jogszabály alapján otthoni vagy kórházi vesztegzár alá kell helyezniük azt négyezer fertőzöttet, akik egy július 3-án hatályba lépett alkotmánybírósági határozat alapján utasították el a kórházi kezelést. A GSC keddi adatai szerint 1087 fertőzött távozott saját felelősségre a kórházakból és további háromezerre tehető azon fertőzöttek száma, akik ebben az időszakban a pozitív teszteredmény ellenére megtagadták kórházi beutalásukat.

Maszkviselés, látogatási tilalom, szűkített nyitvatartás

Hétfőn 153-mal emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzések száma Csehországban, ami az utóbbi hetek legmagasabb napi eredménye – közölte kedden a prágai egészségügyi minisztérium. Mint írták, a március elsején kimutatott első megbetegedés óta a járványban megfertőződött emberek száma hétfőn már meghaladta a 14 ezret. A betegek háromötöde meggyógyult, így jelenleg a fertőzöttek száma 4903. A minisztérium szerint a járvány kezdete óta ez a legmagasabb szám. Kórházi kezelésre valamivel több mint száz ember szorul, a súlyos esetek száma viszont csak tíz körül van. Az áldozatok száma kedd reggel 359 volt. A legrosszabb helyzetben továbbra is a Morva-sziléziai régió van, ahol péntek délután újra kötelezővé tették az arcmaszkok használatát a közösségi közlekedésben és a zárt helyiségekben. A régióban bevezették a kórházak és az idősotthonok látogatásának tilalmát, korlátozták a vendéglátóhelyek nyitvatartását is. További helyi fertőzésgócok vannak Dél-Morvaországban, Dél-Csehországban és Közép-Csehországban is. A járvány által érintett településeken újra kötelező az arcmaszk viselése, és felújítottak több korábbi korlátozást is.