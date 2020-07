Lefegyverezték az ukrán túszejtőt

Száz nappal a választás előtt újra lesz napi járványügyi tájékoztató és szövetségi rendfenntartókat vezényelnek a nagyvárosokba.

Donald Trump megértette, hogy vesztésre áll és sürgősen lépést kell váltania, ha nem akarja elbukni a novemberi elnökválasztást. Pénteken lecserélte kampányfőnökét, és a 42 éves, keménykezű, profi adatelemzőnek tartott Bill Stepien már hétfőre fontos változásokat ért el. Hónapokig tartó kettős beszédet követően Donald Trump végre nyilvánosan elismerte, hogy a járvány idején fontos, mi több, hazafias tett a maszkviselés. Márpedig, kommentálta az interneten maszkos fotóját, „senki sem hazafiasabb nálam, a kedvenc elnökötöknél”. Járványügyi szakértők szerint több tízezer amerikait lehetett volna megmenteni, ha a Fehér Ház márciustól következetesen népszerűsítette volna a maszkviselést és a távolságtartást. Trump azonban ehelyett „haza beszélt”, feltüzelte és az egészségügyi korlátozások ellen hangolta táborát, majd a gazdaság mielőbbi újraindítása, egyben saját választási esélyeinek javítása érdekében a gyors nyitást sürgette . Stepien húzása lehet az is, hogy a Fehér Ház újra napi rendszerességgel tart majd járványügyi tájékoztatókat. Az elnök ezt a korábbi remek nézettségi adatokkal próbálta magyarázni, mintha csak szórakoztató műsorról lenne volna szó. Valószínűbb azonban, hogy az új kampányfőnök megértette vele, a felmérések szerint az amerikaiak novemberben elsősorban aszerint fognak szavazni, hogy kitől várhatják a Covid-19 járvány megfékezését. Hétfőn 531 emberéletet követelt a koronavírus és csaknem 60 ezer új fertőzést regisztráltak. A halottak száma a járvány kezdete óta már több mint 140 ezer és összesen 3.8 millió esetet jelentettek. Az utóbbi egy-két hétben nem csupán Trump látszik érzékelni a közhangulat változását. Egy sor republikánus kormányzó is hátraarcot hajt végre és az egészségügyi rendszabályok betartását megkövetelő vagy legalábbis erősen ajánló rendeleteket hoz. A jobboldalon még egy tényezőtől várják Trump népszerűségének erősödését: a kemény kéztől. A Fehér Ház Portland után már több, kivétel nélkül demokrata párti polgármesterek által irányított nagyvárosba akar szövetségi rendfenntartókat vezényelni. Az elnök hetek óta fenyegetőzik, hogy ha a helyi hatóságok nem hajlandók vagy nem képesek megfékezni „a tomboló erőszakot”, akkor majd ő lép. Azonban Portland polgármestere és Oregon állam kormányzója is úgy véli, hogy az azonosító jel nélküli fegyveresek megjelenése nem csillapította, hanem ellenkezőleg, felkorbácsolta az indulatokat. Különben sem igaz, hogy a városban általános lenne az erőszak vagy jelentősen megnőtt volna a bűnözés. A rasszizmus és a rendőri erőszak elleni demonstráció néhány, a városközpontban lévő épület környékére koncentrálódik és ott is zömmel békés – illetve békés volt, amíg a rejtélyes egyenruhások nem kezdték jelöletlen autókba tuszkolni a látszólag találomra őrizetbe vett tüntetőket. Trump nem titkolja, hogy a választási kampány érdekeit szolgáló politikai húzásról van szó. „Valamit tenni fogok, azt megmondhatom. Mert nem fogjuk hagyni, hogy New York és Chicago és Philadelphia és Detroit és Baltimore és ezek mind – Oaklandban is felfordulás van (sic!). Nem hagyjuk, hogy ez legyen az egész országban. Mindet liberális demokraták vezetik… igazából a radikális baloldal. Ha Biden jön, ez lesz az egész országban” – fejtegette riportereknek. Demokrata párti politikusok sorra vádolják Trumpot diktatórikus módszerekkel. Chicago polgármestere levélben figyelmeztette, hogy katasztrofális következményekkel járhat, ha tényleg a városba vezényel 175 szövetségi rendfenntartót. Lori Lightfoot egy tévéinterjúban leszögezte: jogi lépéseket tervez és Chicagóban nem történhet meg, hogy titkos ügynökök hurcolják el a tüntetőket.