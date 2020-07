Egy hónapja nem találják a Csongrádról eltűnt fiatal férfit

Az egyik tetthelyen az eladó nyakához szorította a fegyvert.

A Pécsi Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően letartóztatta azt a 43 éves harkányi férfit, aki a múlt héten két boltot is fegyveresen rabolt ki – írta szerdán az ügyészségi portál . A Baranya megyei késes rabló egy hete, július 15-én először bozót vágó késsel, más néven macsétával egy siklósi üzletben, aztán két nappal később egy Rambo-késhez hasonló szúró-vágó fegyverrel Pécsen támadt az eladóra. Előbbi helyen elég volt megmutatnia a fegyvert, máris kapta a 180 ezer forintos bevételt, a második boltban viszont már az alkalmazott nyakához szorította a kést. Onnan azonban csupán tízezer forinttal távozhatott. A Népszava is beszámolt arról, hogy rendőrök az üzletek kameráival készült felvételeket közzétéve keresik a férfit. A siklósi rendőrök végül most hétfő hajnalban Jászapátiban fogták el. A házkutatáskor megtalálták a pécsi rablás során viselt ruházatot és az elkövetéskor használt kést, majd lefoglalták azokat. A mindkét bűncselekmény elkövetését beismerő gyanúsított felfegyverkezve elkövetett rablással gyanúsítják.