Választási dömpinget hoz az ősz

Létszámhiányra, nem megfelelően ellátott gondozottakra, s a vezetői módszerekre is panaszkodnak a bázakerettyei szociális otthon dolgozói. A fenntartó szerint minden rendben van.

- Papíron lehet, hogy megvan a szükséges gondozói létszám, a gyakorlatban viszont alig néhányan dolgoznak egy-egy műszakban – állították lapunknak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) zalai kirendeltségének bázakerettyei otthonában dolgozók. "A hivatalos beosztás szerint olyanok vannak beírva, akik más intézmények alkalmazottai". Azok után kerestük meg a pszichiátriai betegek rehabilitációs intézetében munkát vállaló nővéreket és ápolókat, hogy dolgozói bejelentést követően a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közérdekű adatigénylésben kikérte a munkavállalói létszámot az intézmény vezetésétől. Így kiderült, hogy papíron sincs meg a törvényben előírt létszám. Az intézmény tájékoztatása alapján 141 pszichiátriai betegre 18 gondozó jut az előírások szerinti 34 helyett, vagyis 47 százalékos a hiány. Miután a TASZ más forrásokból úgy értesült, hogy még a 18-as létszám sem valós, a szervezet kikérte a márciusi beosztást, amit elsőre elutasított az intézmény vezetése. Miután figyelmeztették őket törvényi kötelezettségükre, küldtek egy beosztást, amelyben 18 személy szerepelt. A dokumentumban azonban neveket nem tüntettek fel, a dolgozókat az ábécé betűivel helyettesítették, így véletlenül sem lehetséges leellenőrizni, hogy a munkavállalók más szociális intézményben be vannak-e jelentve. „A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthonában a feladatellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. A telephely a Zala megyében fenntartott intézmények közül az egyik legjobban ellátott" – állította érdeklődésünkre az SZGYF, de részleteket nem közölt. Az intézmény jó ellátottságát forrásaink is megerősítették, mondván, az infrastrukturális körülmények a hazai szociális otthonokhoz képest kifejezetten kiválóak, az épület teljesen akadálymentesített, felújított. A "személyi feltételek" kapcsán azonban az ott dolgozóknak már merőben más a tapasztalatuk. - Volt olyan műszak, hogy mindössze két gondozó dolgozott az egész épületben – mondták a lapunknak nyilatkozó dolgozók. – Az pedig többször is előfordult, hogy a 12 órás műszak után éjszakára visszahívtak embereket, mert nem akadt, akit be lehetett volna osztani. Márciusban nem voltunk többen, mint nyolcan-tízen - állították. A helyzetért egyértelműen az intézmény vezetését okolják. – Nemcsak szakmai dolgozók, de irodisták, konyhások, karbantartók is mentek el, mert nem tudtak elfogadni az alkalmazott vezetési módszereket, s hónapokon keresztül nem volt telephelyvezető sem – mesélték az otthon jelenlegi és egykori dolgozói. – Régen voltak egyéni és csoportos foglalkozások, relaxáció, masszázskád, mozgásos foglalkozások, most a foglalkoztató személyzet egy kertészt jelent az üvegházban, egy varrónőt a szövödében, egy nyugdíjast és egy fiatal lányt. Emellett elképesztő döntések születnek, például a kapu be van zárva, s hiába ért véget a műszak, csak akkor lehet hazamenni, ha engedélyt kapnak rá. Elmondásuk szerint több szakmai dolgozó átkérte magát másik intézménybe, s mivel az otthon rossz híre miatt alig akad megfelelő képesítésű jelentkező az üres álláshelyekre, képesítés nélküliekkel próbálták feltölteni az állományt – kevés sikerrel. Ami persze kihat a gondozottakra is, hiszen nincs elég gondozó. Az otthon dolgozói szerint nem megfelelő a gyógyszerezés, a mosdatás-fürdetés, az étkeztetés. Nincs megfelelő orvosi háttér sem, az otthon korábbi orvosa május elején távozott, pszichiátert is csak hosszas keresgélés után sikerült találni, de nincs elegendő karbantartó sem. - Nem tudunk elmenni szabadságra, mert nincs, aki helyettesítsen – panaszkodtak tovább a dolgozók –, a túlórákat pedig nem fizetik ki, hiszen, ha lekönyvelnék, hivatalossá válna, mekkora a gondozói létszámhiány. - A fenntartói ellenőrzések során egyetlen alkalommal sem tapasztaltuk, hogy az intézményvezető diktatórikusan vezetné a telephelyet, a kommunikációja mind az ellátottak, mind a dolgozók irányában megfelelő” – közölte az SZGYF. Arra ugyanakkor már nem tértek ki, hogy hallottak-e a problémákról, ha igen, mikor és hány jelzést kaptak, s milyen lépések történtek az ügyben? Arra is rákérdeztünk, mikor történt utoljára bármiféle ellenőrzés, vizsgálat a bázakerettyei otthonban, s az milyen eredménnyel zárult? S persze, hogy hogyan fordulhat elő, hogy a törvény szerint az otthon ápoltak létszáma szerint 34 fős szakmai személyzetre lenne szükség, ezzel szemben az otthon bevallása szerint márciusban csak 18-an adtak szolgálatot, az otthon dolgozói szerint viszont ez sem igaz, s kevesebb, mint tízen? Az SZGYF zalai kirendeltségét is megkerestük, azonban nem válaszoltak kérdéseinkre.