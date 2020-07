Maradhat a járványügyi szigor, és ez kivégzi a kulturális életet

Kiállítások, tárlatvezetések, pódiumbeszélgetések, koncertek, kertmozi, színházi és táncelőadások: újra elstartol a lovasi Resident Art Garten fesztivál.

„Tavaly csobbantunk a Balatonban, idén elkezdjük átúszni, és reméljük, nem lesznek nagy hullámok, mert még kicsit izmosodnunk kell” ­– fogalmaznak a lovasi Resident Art Garten szervezői. A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány és a Resident Art Művészeti Ügynökség múlt év augusztusában nyitotta meg először háromhetes összművészeti fesztiválját a Balaton-felvidéki községben, Lovason. Az Alsóörs, Felsőörs és Paloznak között, a Királykút völgyének kapujában fekvő település több értelemben is festői: a határában fekszik egy őskori festékbánya, amit az emberiség történetének egyik legősibb festékbányájának tartanak. A Resident Art missziójához híven a kortárs képzőművészet került a fesztivál fókuszába­, a költségeket civil támogatásokból fedezték, és nem kisebb célt tűztek ki, mint kifuttatni rendezvényt a 2023-as Veszprém – Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programra. A tavaly siker után idén a világjárvány sem tudott a fesztivál útjába állni: a központi kiállítás és vásár anyagát mintegy száz művész alkotásaiból ezúttal is Schneller János művészettörténész és Bánki Ákos képzőművész – a két főszervező-kurátor – állította össze. A nagyágyúk (Fehér László, Mazzag István, Wahorn András, dr Máriás, Szöllősi Géza és Verebics Ági) mellett bemutatják az Y és a Z generáció munkáit is, hogy átfogó képet adjanak a hazai kortárs képzőművészet palettájáról. Tárlatvezetéseken hozzák közelebb az alkotásokat a nézőkhöz, buzdítva őket a vásárlásra, a műgyűjtés szenvedélyének felfedezésére, de erre ösztönöz a képzőművészeti alkotások, fotográfiák árfekvése is. A Gartenhez idén csatlakozott a csopaki ZM&G Galéria, amely Szöllősi Géza egyéni tárlatának ad helyet három hétre. A műgyűjtés szenvedélyéről többek között Alföldi Róbert színművész-rendező is fog beszélni, neoavantgárd fotógyűjteményét korábban a Mai Manó Ház is bemutatta A múlt szabadsága címmel. A Gyűjtés női/férfi szemmel című estéken művészeti szakemberek kérdezik a gyűjtőket. A Garten további esti beszélgetésein vendégek lesznek az idén harmincéves díszeli Első Magyar Látványtár és a miskolci alapítású MissionArt Galéria alapítói, akik a rendszerváltó évek műkereskedelméről fognak beszélni, de lesz szó a kortárs magyar fotográfia nemzetközi sikereiről, a magyar neoavantgárd szárnyalásáról is. A Garten2021 kertmozijában lesz premierje Lichter Péter legújabb, hatvan perces kísérleti filmjének, a Barokk Feminának, ami Nemes Z. Márió tavaly megjelent versfolyamának adaptációja. Két életrajzi ihletésű játékfilmet – Egon Schiele: A halál és a lányka, illetve a Gerhard Richter életpályáján alapuló Mű szerző nélkül – is bemutatnak, míg a dokumentumfilmes válogatásban Robert Mapplethorpe, Sebastiao Salgado, Agnès Varda, Fahidi Éva és Hortobágyi Endre szerepel. A Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál animációs válogatásában fiatal magyar alkotók formabontó munkái lesznek láthatók. Kondor Attila képzőművész munkáival nemcsak a Garten kiállításán lehet találkozni: különleges festményanimációi is helyet kaptak a programban, amelyről az alkotóval a vetítés előtt beszélgetnek a kurátorok. Bár a fesztivál utolsó három napján erős csáberőt jelent a szomszédos Paloznakon a jazzpiknik, itt is lesz muzsika: a fiatal magyar trombitás, Subicz Gábor és csapata mellett a Gartenen hallható lesz a két képzőművész, Wahorn András és Kopasz Tamás improvizatív jazzduója, a veszprémi Monoton monokróm és Szilágyi Rudolf képzőművész-zenész összművészeti produkciója, ami a land-art, performansz és live act elemeket ötvözi, a KristófLab és a Ziggurat projekt fény-hang-tánc előadásában is a kortárs művészet különböző műfajai egyesülnek új látvánnyá. Az E-mancik Színházi Manufaktúra Szomjas férfiak sört isznak helyettem című előadása után kézműves söröket kortyolhatnak a nézők, ami a Balatonfüred-csopaki borvidéken sem számít szentségtörésnek. A fesztivál idei szlogenje: Művészettel védekezünk! „Meg kell őrizni a humánumot, az emberi karaktert a rendszerekkel behálózott korunkban is” ­– hangsúlyozzák a szervezők. Infó: Garten2020 augusztus 1-22. Helyszínek: Garten – Nagy Gyula Galéria, Lovas Garten Pajta – Márffy Ház, Lovas ZM&G Zámbó Műterem és Galéria, Csopak