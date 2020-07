Elraboltak és megöltek több segélymunkást Nigériában

A változatlanul a britekkel élő koronavírus mellett külpolitikai problémák is beárnyékolják a nyarat.

A The Daily Telegraph kormányzati forrásokra hivatkozva arról számol be, hogy az átmeneti időszak végéig nem születik meg a szabadkereskedelmi egyezmény az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. A no-deal fenyegetése mellett a kedden nyilvánosságra hozott Oroszország-jelentés üzeneteivel is foglalkozni kell, megakadályozva, hogy külföldi titkosszolgálati ügynökök szabadon garázdálkodjanak, közvetlen befolyást gyakorolva a brit politikára. Komoly fejfájást okoz különösen Boris Johnson kormányfőnek és Dominic Raab külügyminiszternek a brit-kínai viszony látványos összeomlása. Nehéz felidézni, mikor volt ennyire feszült a két ország közötti viszony, amely 2015-ben, David Cameron kormányzása idején „aranykorukat” élték. A hosszabb ideje lappangó konfliktust kiélezte a Downing Street 10. múlt heti döntése a Huawei távközlési óriás „száműzéséről” az 5G hálózatból. A kormány mozgásszabadságát alaposan korlátozta a röviddel a kínai cég visszaszorítása előtt elfogadott pekingi nemzetbiztonsági törvény, amely aláássa Hongkong korábban élvezett autonómiáját. A szemet szemért, fogat fogért forgatókönyv jegyében Dominic Raab, a brit diplomácia vezetője felfüggesztette a két ország között érvényes kiadatási egyezményt, egyben Hongkongra is kiterjesztette az eddig csak Pekingre vonatkozó fegyverszállítási embargót. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szédítően intenzív keddi londoni tárgyalásai csak tovább bonyolították a Kínához való hozzáállást. "Mezei" képviselőkkel találkozva kijelentette, hogy a kínai kormány "megvásárolta" Tedros Adhanom Ghebreyesust, a WHO Egészségügyi Világszervezet vezérigazgatóját, aki vádjai szerint szemet hunyt Peking szabálysértései és a pandémia megfékezésére tett kísérletek kudarca felett, ezzel „britek halálát okozva". A látogatás során elkerülhetetlenül felmerült az északnyugat-kínai Hszincsiang régióban élő muszlim ujgurokkal szembeni fellépés kérdése. Mike Pompeo titkosszolgálati információk alapján konkrét neveket adott át brit tárgyalópartnereinek, akik így feketelistára helyezhetik az érintett kínai tisztviselőket. A The Times napilap értesülése szerint újabb és újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy mintegy egymillió ujgur férfit helyeztek átnevelőtáborokba, míg ujgur nőkön kényszer-sterilizációt végeztek el. A szóba jöhető, Raab szerint "időigényes" szankciók közé többek között beutazási vízumok elutasítása és bankszámlák befagyasztása tartozhat. Liu Hsziao-ming, veterán londoni nagykövet nem rejtette véka alá a brit-kínai viszony alakulásával kapcsolatos elégedetlenségét. Kijelentette, "Kína soha nem avatkozott bele az Egyesült Királyság belügyeibe és ugyanígy elvárja, hogy a szigetország ne avatkozzon be Hongkong, azaz Kína belügyeibe. Ellenkező esetben következményekre kell számítani". Az i napilap szerint a Downing Street "visszautasította a vádaskodásokat".