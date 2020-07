Az elmúlt ötven év legrosszabb méztermésére számítanak a méhészek

A Mátrai Erőmű adásvételi szándéknyilatkozatán a vevőjelölt MVM aláírása alól lemaradt a dátum. Bár ez törvénysértés gyanúját veti fel, Matolcsy György lát dátumot, így nem indít eljárást.

Az MVM november 19-én írta alá a Mátrai Erőmű többségének vételi szándéknyilatkozatát - közölte Tóth Bertalan írásbeli kérdésére a tőzsdét is felügyelő jegybank vezetője, Matolcsy György. Az MSZP elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az iratot a kormányfői strómannak tartott Mészáros Lőrinc áttételes érdekeltségei, a tőzsdén is jegyzett Opus Global, illetve Status Energy november 15-én írták alá. A vonatkozó bejelentés viszont csak 20-i keltezésű. Márpedig a tőzsdei szabályok szerint ilyen fajsúlyos híreket egy munkanapon belül közzé kell tenni. Tóth Bertalan az Opus ez idő alatti árfolyammozgásának vizsgálatát is kéri. Az MVM által adatigénylés formájában megküldött, lapunk által is megismert szándéknyilatkozatot ugyan az MVM részéről ketten - Zámbó Balázs tranzakciós igazgató, valamint Cseh Tamás Zoltán jogi és integrált vállalatirányítási vezérhelyettes - is aláírták, illetve az alatta lévő dátumozás is eljut novemberig, ám nap az erre szolgáló külön rubrikában nem szerepel. Az Opus Global és a Status Energy aláírásai alatt ellenben világosan kivehető a november 15-i dátum.