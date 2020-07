Milliókat sikkasztott az étkezési díjból egy önkormányzati dolgozó Hódmezővásárhelyen

Az ortopéd orvosnál részletre is lehetett fizetni a paraszolvenciát. A 30 ezres borítékot azzal lökte vissza, hogy ennyi pénzt percek alatt szokott elszórakozni.



Harmadfokon súlyosbította a Kúria a kilenc rendbeli minősített vesztegetéssel vádolt ortopéd főorvos büntetését, és letöltendő szabadságvesztést rótt ki rá - derül ki az ügyészségi közleményből. A pereskedés egy több évig tartó visszaélés-sorozatról szól: a vádirat szerint a főorvos 2009 és 2013 között egy budapesti kórházban dolgozott, betegeitől pedig elvárta a paraszolvenciát, a még finanszírozott ellátások után is. Az ortopéd szakember sokszor meg sem elégedett a felajánlott összeggel, többet követelt.

Egy esetben például azzal utasította vissza a felajánlott harmincezer forintot, hogy ezt az összeget ő percek alatt elszórakozza barátaival; de kevesellte az ötvenezer forintos borítékot is, mondván, ő autóval jár a Balatonról.

Volt olyan beteg, akivel előre közölte, hogy mennyibe kerül a műtét, és volt, hogy a műtét után határozta meg, hogy mennyi pénzt tart elfogadhatónak a beavatkozásért. Más esetben a főorvos felhívta a beteg figyelmét, ne felejtse el, megy még vissza varratszedésre, és egyébként is mástól többet szokott kérni. Előfordult olyan is, hogy egy betegének a részletekben történő fizetés lehetőségét is felajánlotta. Egy másik beteg köszönetképp egy nagyobb értékű könyvet szeretett volna ajándékozni az orvosnak, aki azonban azt visszautasította, egyértelműen utalva arra, hogy a könyv helyett pénzt kér, hiszen a tárgyi ajándékból nem tudja a számára szükséges dolgokat megvenni.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a terheltet – kilenc rendbeli, minősített vesztegetés elfogadása miatt – két év letöltendő börtönre ítélte. A másodfokú bíróság enyhébben minősítette az ügyet: szerintük az orvos nem minősült önálló intézkedésre jogosultnak, ezért másfél év, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést szabott ki a vádlottra. A már jogerős döntés ellen a Fővárosi Főügyészség terjesztett elő felülvizsgálati indítványt a Kúriához, amelyben kérte az önálló intézkedésre jogosultság, mint minősítő körülmény megállapítását és letöltendő szabadságvesztés kiszabását. A Legfőbb Ügyészség az indítványt fenntartotta, a Kúria pedig helyt adott annak. A legfelsőbb bírói fórum megállapította, hogy



az egészségügyi beavatkozás díját a kórház állapítja meg, azt vagy a beteg vagy az egészségbiztosítás fizeti, az eljáró orvos azonban külön nem kérhet ellenszolgáltatást, mert az jogtalan előnynek minősül. Egy főorvos pedig a beteg irányába önálló intézkedési jogkörrel bír, ezért ha jogtalan előnyt kér, cselekménye súlyosabban minősül.

A Kúria a terheltet két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte és három évre eltiltotta a közügyektől, valamint az orvosi foglalkozás végzésétől is.