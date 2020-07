Zivatarok, helyi miniárvizek, cseresznyényi jégdarabok - durván vizes lesz a péntek este

Leginkább az ország délnyugati részét tépázzák viharok, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legtöbb helyen több órára kisüt a nap, majd mire ideér a délután, gomolyfelhők képződnek, és nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Előbb a Dunántúlon, majd a középső tájakon is megnyílik az ég. Eleinte a nyugati és az északi megyékben alakulhat ki helyenként zivatar. A késő délutáni, esti óráktól nyugat, délnyugat felől egy zivataros zóna érkezése várható, így a Tiszántúl kivételével lényegében elázik az egész ország. (A Dunántúlon helyenként akár 50 milliméter csapadék is hullhat, azaz miniárvízre is lehet számítani.) Ráadásul délnyugaton nehezített helyzet áll elő: a heves zivatarokhoz akár 90 óránkénti kilométeres sebességű széllökések társulnak, illetve 2 cm-t meghaladó méretű jég kopoghat.