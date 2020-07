Jótékonykodó alapítványi elnököt köröznek egy idős dunaújvárosi házaspár megmérgezése miatt

A 85 éves férj nem élte túl a gyógyszerezést, gyilkosai több milliót emeltek le az idősek számlájáról.

Magatehetetlen állapotban szállítottak kórházba februárban egy 85 éves dunaújvárosi férfit és feleségét: az idős férjet már a szakszerű ellátás sem menthette meg, heteken belül elhunyt – felesége azonban túlélte a válságos állapotot.

Gyanús lett, hogy egyszerre lettek rosszul

A Dunaújvárosi Rendőr-főkapitányság előbb közigazgatási eljárásban vizsgálta a halálesetet, de



különösnek találták, hogy a házaspár azonos időben és tünetekkel került kórházba, így felmerült az idegenkezűség: mérgezés gyanúja is.

Ezt megerősítette, hogy a házaspár dédunokája bejelentést tett: kórházba szállításuk után ismeretlenek több millió forintot emeltek le a dédszülők közös számlájáról, és vásároltak a kártyával éttermekben, játékboltokban. Az eltűnt pénz ráadásul csak a maradéka lehetett a házaspár vagyonának: mérgezést túlélő asszony elmondta, hogy tavaly októberben milliók tűntek el a lakásban tartott készpénzből, ezért is menekítették bankszámlára a megmaradt összeget.

A nyomozás során hamar a rendőrök látókörébe került egy, az idősekkel szoros kapcsolatban lévő hozzátartozó és annak élettársa – a rendőrség szerint ők adhattak be többször is nagy mennyiségű gyógyszert áldozataiknak, hogy megöljék őket. A páros nő tagját, a 26 éves K. Andreát, a Fejér megyei nyomozók szerdán elfogták, és őrizetbe vették: aljas indokból vagy célból, több ember sérelmére, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanújával indult ellene eljárás, várhatóan letartóztatásba is kerül.

Hajsza "A béke nemzetközi nagykövete után"



A feltételezett tettestárs, az 58 éves Martyin László azonban megneszelte, hogy a rendőrök keresik, és elmenekült. Jelenleg is szökésben van, a rendőrök csütörtök óta körözik

Martyin ugyanakkor nem először, és főleg nem bűncselekmények kerül a hírekbe: az 58 éves dunaújvárosi férfi egy jótékonysági szervezet, az ANKH Alapítvány a Biztonságért kuratóriumi elnöke – egyúttal, ő szervezte meg több alkalommal is a Művészek a Művészekért Remember Gálát is, melynek fővédnöke 2016-ban az előző főpolgármester-helyettes és jelenlegi kormányszóvivő Szentkirályi (korábbi nevén (Szalay- Bobrovniczky) Alexandra volt.