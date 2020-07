Precedensértékűnek tartja kamara a "kötelező hálapénzt" szedő orvos börtönbe küldését, és új etikai kódexen dolgozik

Nyugaton aki hálapénzt fogad el, elveszti a pecsétszámát, és többé nem gyógyíthat.

Hegedűs Zsolt üdvözli, hogy a Kúria, felülbírálva egy másodfokú döntést, két év letöltendő börtönbüntetésre ítélt egy ortopéd-sebészt, aki pénzt követelt betegeitől közfinanszírozott ellátásokért.