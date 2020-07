Botrányos bizalmatlansági maraton Pozsonyban

Kormányberkekből származó információik szerint az Izraelben csak Bibiként emlegetett kormányfő úgy döntött, novemberben megkockáztatja az újabb előrehozott választást, amellyel mindent egy lapra tesz fel.

Ébresztő! Izrael nem rongybaba, amit a politikusok ide-oda rángathatnak kedvük szerint, fakadt ki Reuven Rivlin államfő csütörtökön. Az ynet portál beszámolója szerint az elnök a Likud új vezetője, Miki Zoharnak arra a bejelentésére reagált, miszerint a korábban – és valójában – Benjamin Netanjahu miniszterelnök vezette kormánypárt nem tudja folytatni a koalíciós együttműködést a Beni Gánc vezette Kék-Fehérrel, miután annak tagjai megszavazták a knesszetben az LMBTQ közösségeket érintő konverziós terápiák betiltását. A szexuális orientáció megváltoztatására irányuló kezelések beszüntetésére már számtalan kísérlet volt Izraelben, de eddig minden ilyen kezdeményezés elbukott a Likud és ultraortodox koalíciós partnerei ellenállása miatt. Ez azonban inkább csak ürügy, mintsem valós ok az újabb előrehozott választásra. Bár az ultraortodox kormánypártok valóban lázonganak a jogszabály elfogadása miatt, az ellenzéki Haaretz szerint Netanjahu személyes ambíciói állnak a háttérben. Kormányberkekből származó információik szerint az Izraelben csak Bibiként emlegetett kormányfő úgy döntött, novemberben megkockáztatja az újabb előrehozott választást, amellyel mindent egy lapra tesz fel. Netanjahu korrupciós perének második ülésén, vasárnap, úgy döntött a bíróság, hogy 2021 januárjában megkezdődik a bizonyítási szakasz, heti három tárgyalással. Joggal tart Netanjahu attól, hogy akkor majd többen azzal fordulnak a Legfelsőbb Bírósághoz, hogy tárgyalása miatt nem tud majd eleget tenni miniszterelnöki feladatainak. A kezdeményezés Avichai Mandelblit főügyész támogatásával át is mehet, neki pedig távoznia kell a bársonyszékből. Az ellenzéki lap forrásaira hivatkozva azt is állítja, hogy Netanjahunak eleve nem áll szándékában 18 hónap elteltével átadni a miniszterelnökséget Beni Gáncnak, noha ez volt az egységkormány feltétele. Ezért tartja fenn folyamatosan azt a látszatot, hogy a koalíciós együttműködés lehetetlen. Tervét úgy valósítaná meg, hogy augusztusban nem fogadná el a költségvetést, és kiírná az előrehozott választásokat. Egyszer már élt ezzel a húzással, 2014-ben, akkor Jáir Lapid, a jelenlegi ellenzék vezetője volt a pénzügyminisztere. Most Gánc támogatását áldozná fel, és ez esetben nemcsak a kockázat, hanem a tét is nagyobb. A koalíciót csak azzal a feltétellel tudták nyélbe ütni, hogy Netanjahu korrupciós ügye miatt az igazságügyi tárca a Kék-Fehérhez került. Ezt szeretné minden áron megszerezni „Bibi”. Ha netalán újabb patthelyzet alakulna ki, még akkor is időt nyer, hiszen újra, ügyvezető miniszterelnökként helyén maradhatna. Mint ismert, a Netanjahu-Gánc rotációsnak elképzelt kormány május 17-én lépett hivatalba három előrehozott választás és 508 nap politikai válság után. Mindeközben tombol a koronavírus járvány az országban. Csütörtökön már második napja lépte át a napi új fertőzésszám a 2000-t, amit nemrég még Juli Edelstein egészségügyi miniszter vörös vonalnak nevezett. A kneszet szerda este elfogadta azt a törvényt, miszerint a kormány újabb korlátozásokat, akár rendkívüli állapotot rendelhet el a törvényhozás engedélye nélkül, amelyek 24 óra elteltével életbe lépnek, ha azokat a parlament bizottságai nem utasítják el. A Netanjahu kabinet szerette volna teljesen kiiktatni a kneszetet, de az egyelőre nem sikerült. A törvény így is eddig nem tapasztalt túlhatalmat biztosít a kabinet számára. Az ellenzék diktatórikusnak tartja az ellenzék, civilek tüntettek annak elfogadása ellen. Az új koronavírus törvény augusztus 10-től lép hatályba és 2021 júniusáig tart. Ezzel kiiktatódik a kneszet alá tartozó Koronavírus Bizottság, amely az utóbbi időben sok borst tört a kormány orra alá azzal, hogy vagy felülbírálta az elrendelt korlátozásokat, vagy "bosszantóan" sok bizonyítékot kért azok jogosságának alátámasztására. A Kék-Fehér nyomására az új jogszabály is engedélyezi a tüntetéseket, a járványügyi korlátozások tiszteletben tartásával.